Чрезвычайная «мягкость» позиции некоторых европейских стран по отношению к «среде зла»-России обусловлена, в первую очередь, нежеланием окунуться в «пламя войны» с достаточно непредсказуемыми последствиями и попыткой сохранить хотя бы видимость современной спокойной и сытой жизни.

Россия крепко держит «на коротком поводке» Европу откровенными угрозами применения ядерного оружия безумцами Кремля против некоторых европейских стран. И даже не возможность «ядерного Апокалипсиса» удерживает большинство стран от более решительных действий. Нефтегазовая «игла», на которую Москва уже давно «насадила» экономику Европы, крепко сдерживает ее от открытой военной поддержки Украины в войне с Россией.

«Газовая война» России против Европы выходит на новый уровень. В ответ на международные экономические санкции, Кремль решил ввести свои, опасные для европейской экономики контр меры. 24 марта Путин распорядился «Газпрому» перевести все расчеты за «голубое топливо» с европейскими потребителями на рубли.

Решение по газу стало ответом Путина на замораживание резервов российского Центробанка в Европе на сумму свыше 300 млрд. долларов. Как заявил Путин, «коллективный Запад, замораживанием российских резервов объявил дефолт перед Россией и подвел предел под надежностью своих валют».

С одной стороны, такое решение Кремля может ускорить введение тотального эмбарго на ввоз российских энергетических товаров. Но «энергетическая игла» настолько крепко засела в теле Европы, что это может заставить отдельные страны выходить на российские торги с целью покупки рубля для расчетов. Что, безусловно, закрепит «позиции» рубля на время.

Большинство европейских стран ожидают дальнейшего развития событий. Германия, Австрия и Венгрия выступают против прекращения закупок российских энергоресурсов. Максимум Европа может потянуть время до июня, затем нужно полностью закачивать газ в подземные хранилища, иначе есть риск срыва подготовки к следующему отопительному сезону.

Поэтому сейчас европейцы будут ждать, кто дрогнет первым, и заплатит России в рублях, потом могут запустить разные посреднические схемы, которые приведут к еще большему удорожанию газа. Скорее всего, именно Венгрия, как наиболее благосклонная к Кремлю страна Европы, первая рассчитается денежной единицей России за «голубое топливо».

Байден пообещал обеспечить страны Европейского союза такими объемами газа, которые позволили бы полностью отказаться от закупок российского голубого топлива «задолго до 2030 года». Но это дело не завтра.

Нужно минимум 1-2 года, чтобы Европа смогла слезть с иглы и компенсировать российские поставки за счет других поставщиков.

Украинские власти призывают европейцев не вестись на требования Путина. «Если любая страна ЕС склонится перед унизительными требованиями Путина платить за нефть и газ в рублях, это будет все равно что помогать Украине одной рукой и помогать российским убивать украинцев другой», - написал Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Но уже понятно, что Европа склонна наблюдать за дальнейшим развитием ситуации для принятия окончательного решения. То есть, она склонна «купить» внутреннее энергетическое спокойствие за кровь и страдания украинского народа.

Позиция некоторых стран вполне ясна. Но как быть Украине и украинцам, которые сейчас, ценой своей жизни, защищают всю Европу от нашествия российских агрессоров? Ведь именно от Украины сейчас зависит безопасность, в том числе и энергетическая, той же Германии или Венгрии?

Сам факт независимого существования европейских стран находится сейчас под угрозой.

Европейцам пора определиться, что для них важнее: энергетическое спокойствие настоящего, или сама возможность дальнейшего существования в будущем!