Феодальная Россия

Несмотря на отмену крепостного права 3 марта 1861 большая часть русского населения до сих пор так и не избавилась привычки смотреть на власть «снизу вверх». Вместо того чтобы попытаться тем или иным образом повлиять на власть или ее изменить, люди привыкли приспосабливаться к властным экспериментов, какими бы дикими те не сдавались.

В XX веке Россия пережила две попытки кардинального изменения власти революционным путем - в 1917 и в 1991 году. Но события этих лет не привели к отмене жесткой авторитарной модели правления. Все свелось лишь к изменению лиц у власти, которая после 1917 года вообще превратилась в тоталитарное и оставалась такой до середины 1980-х годов.

Вертикальная социальная мобильность населения современной России, то есть возможность перемещения индивида из одного социального слоя в другой / выше, определяется почти исключительно степенью близости к власти. Судебная система страны превратилась в пародию на независимый суд, а законы применяются избирательно. Правление Владимира Путина принесло настоящий неофеодализм в его классической форме, а по уровню несвободы отбросило страну во времена Сталина и дореформенной России XIX века.

Фундаментальное право частной собственности свелось в современной России к фикции. О какой частную собственность может идти речь, когда власть на практике имеет все возможности забрать у своих граждан любую собственность. Без разницы, то крупная компания, участок земли или квартира. Причем, благодаря послушным судам, за символическую компенсацию или вовсе без компенсации.

Предприниматель может рассчитывать на успешность собственного бизнеса только в том случае, если в «схеме» является власть соответствующего уровня. А успешный бизнес особенно большого размера возможен только при наличии связи с Путиным и олигархами его клана. Причем рентабельность такого бизнеса никого не волнует, так как ведется он исключительно за государственный счет.

Современная Россия не знает, что такое демократия. Ее просто нет в стране. Государственная Дума уже давно никого не представляет и не выражает ничьих мнений, кроме мыслей начальства, заранее доведенных до депутатов сверху. Дума давно уже не парламент, а реинкарнация Верховной Рады советского образца. Дума - без собственного мнения, где нет места для дискуссий.

Во времена феодализма, крепостной не мог жаловаться на своего хозяина. За это строго наказывала власть. Еще больше власть свирепствовала за критику императора или императорской семьи. И чем современная Россия отличается от России феодальной? Вплоть ничем! В сегодняшней России любая критика «пожизненного» президента Владимира Путина карается по закону. А критика власти рангом ниже, будь то министры, губернаторы или руководители госкорпораций, фактически допускается только по инициативе высшего начальства. Независимые антикоррупционные расследования, если они случаются, власть Кремля пытается уничтожить любой ценой.

Еще один запрет на критику путинской России - это запрет критики официальной кремлевской версии истории страны. Особенно этот запрет касается истории Второй Мировой войны, Кремлем превращена практически в гражданскую религию. Никаких ошибок, никаких преступлений - только святые и герои!

Выстроив за 20 лет правления такую неофеодальная систему государственного управления, Путин имел целью максимально сузить пространство свободы и свести к минимуму число вольнодумцев в России.

Россия не никаких шансов на то, что существующая авторитарная система правления будет изменена на более человечную путем реформ. Поэтому Россию рано или поздно ждут новые революционные катаклизмы. Когда терпение людей лопнет ... Главное, чтобы в результате Россия опять не вернулась на исторически привычную для нее стезю самовластия и авторитаризма.