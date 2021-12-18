Фейковые диверсанты

Россия продолжает свои глупые дезинформационные игрища, направленные на формирование месседжа об «украинской угрозе». 2 декабря на официальном сайте ФСБ РФ появилось сообщение о том, что Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории трех российских регионов прекращена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб.

«Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г.р., и его сын — Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г.р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры.

В используемом ими автомобиле обнаружены короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу», - говорится в сообщении.

Далее в сообщении ФСБ говорится еще об одном задержании «украинского диверсанта. «Сотрудниками органов безопасности был задержан агент Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, направленный на территорию нашей страны с целью совершения террористического акта.

Житель Киевской области Цылык Александр Викторович, 1998 г.р., дал признательные показания, завербованные и действовавшие по указанию подполковника Кирилловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины.

Теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте».

Также в спецслужбе рассказали, что располагают данными, подтверждающими «террористическую угрозу объектам в РФ со стороны украинской военной разведки».

«Диверсанты и террористы» уже, безусловно, «признались» и изложили следователям ФСБ все «подступные планы» Украины относительно «преступных намерений Киева по дестабилизации ситуации в РФ»… Было бы что дестабилизировать… Но дело не в том.

Унижая разум и возможности своего противника – унижаешь себя. Даже в дезинформации. Какой-то нелепой выглядит СБУ и ГУР в таких фейках. То набьет карманы «террористов» визитками Правого Сектора, то силами «оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины» начнет производить самодельные взрывные устройства и переправлять их через границу. Если самодельные, то не проще ли было изготовить взрывчатку «на городе», закупившись ингредиентами в местном магазине хозяйственных товаров? Бестолковое, зато – богатое. Раз имеет возможность выплачивать своим агентам по 10 000 у.е. за фото «объектов инфраструктуры», которые без особого напряжения можно найти в интернете.

Служба безопасности Украины опровергла заявление российской ФСБ и считает, что подобные фейки следует рассматривать исключительно через гибридную призму войны. В ноябре сотрудники СБУ разоблачили кадровых сотрудников ФСБ, совершивших более 5 000 кибератак на государственные органы Украины. «Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая еще раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками», – подчеркнул спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Информационное пространство постоянно находится «под прицелом» дезинформационных атак со стороны спецслужб РФ. Но недорабатывают «кремлевские сказочники». Где «минирование рубиновых звезд Кремля»? Почему нет информации о «раскрытии сети украинских диверсантов, инфицировавших «сибиркой» новую лимитированную партию высококачественного ботокса для кремлевских потребителей»? Где «широта фантазии и искра выдумки»? Одно и то же самое в течение многих лет. Еще в 2016 году спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что «можно заключить, что ФСБ превратилась в фабрику лжи».

Надоели и набили оскомину все эти истории о враждебной сущности Украины и украинцев. Вряд ли кто-то во всем мире еще верит в такие лжи. Но Кремль не сдается. Придумывая все новые и новые подобные истории, Москва пытается скрыть свою откровенную беспомощность перед ситуацией в России, которая в XXI веке «скотилась» в темноту средних веков и никак не может понять ответ на вопрос «Что делать?». И не хочет признавать очевидный ответ на вопрос "Кто виноват?"

Поэтому и пытаются современные власти Кремля защитить себя ложью, потому что кроме откровенной лжи защитить себя уже ничем не может.

Да надолго ли хватит лжи?