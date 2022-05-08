Фейк даже в мелочах

В начале июля Евгению Пригожину исполнилось 60 лет. Юбилей ... Но «повар Путина» так и не дождался поздравлений от своего «босса». Пригожин чем дальше - тем больше становится токсичным для власти Кремля. Но, пока, он нужен Путину.

Несмотря на то, что Пригожин постоянно открещивается от всего, что связано с ПВК Вагнера, всем уже давно понятно, что именно Пригожину принадлежит эта, запрещена законом РФ, частная военная компания. Поэтому именно Пригожин отвечает за все те преступления, которые «прославили» ПВК Вагнера по всему миру.

В конце марта этого года эксперты ООН обнародовали отчет, в котором российские наемники из «ПГК Вагнера» обвиняются в «серьезных нарушениях прав человека» в ЦАР, в том числе в внесудебных казнях, пытках, насильственном перемещении гражданского населения.

В начале мая журналисты RFI Флоранс Морис и Шарлотт Коссе опубликовали расследование, сделанное на основе эксклюзивного доступа к конфиденциальным документам, а также на показаниях жертв, говорят о причастности сотрудников российских ПГК в внесудебных казней, арестов, пыток, грабежей и изнасилований в ЦАР.

Даже первые лица ведущих европейских стран уже дают собственную негативную оценку действиям пригожинской ЧВК. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканжи Туадера является «заложником группы Вагнера», которая «захватывает шахты и вместе с ними политическую систему» страны. Об этом он сказал в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном 30 мая.

Интервью Макрона вышло уже после премьерного показа российского фильма «Турист», снятого на средства Пригожина. По мнению заказчика и авторов, кинокартина должна была «обелить» образ российского наемника в глазах российской и иностранной аудитории. Но, очевидно, Макрона этого «кино» не видел. Тем более, что смотреть там особо и нечего ...

Несмотря на громкие промоакции и анонсы «нового русского блокбастера», «снятого на оригинальных натурах ЦАР с участием настоящих наемников и местных жителей», кино получилось обычной бла-бла-патриотической кремлевской агиткой, о «нелегкой судьбе настоящих мужчин - защитников справедливости и демократии» .

Справедливость и демократия - ну это прямо стопроцентно о ПВК Вагнера и, вообще, о кремлевскую власть. Не помогло этом Кину »даже то, что первый показ пригожинского «киношедевра» состоялся в ЦАР на три дня раньше премьерного показа по НТВ. Кстати, фильм «Турист» был показан по НТВ на коммерческой основе, то есть «на правах рекламы». На средства того же Пригожина. А права на киноленту получило ООО «Аурум». Эта компания, по официальным данным, на 100% принадлежит опять же Евгению Пригожину.

«Честность режиссера, правдивая игра актеров, открытость, внимание к деталям, к истории и времени рождает настоящие фильмы, Которые показывают жизнь и события, в Которые веришь, переживаешь НЕ как сторонний зритель, но как участник событий. Именно таким, по мнения кинокритиков, и должен быть качественный кинематограф ». Именно такую «хвалебную» рецензию кинолента получила от известного кинокритика Антона Долина. Но потом выяснилось, что указанный автором статьи Антон Долин никакого отношения к этой проплаченной писанины нет. О чем он и выложил пост на своей странице в ФБ. Похоже, что фейкоделы Пригожина не понимали, что есть вероятность того, что настоящий Долин прочитает «свою собственную» статью. После поста реального Долина из статьи убрали его имя и поставили другое - Антона Дорожкина. Теперь же там и вовсе числится просто «Автор».

«Кина не вышло». Как не получилось и натянуть овечью кожу в кровожадного волка. Потому что это «кино» не омрачило собой настоящих киноисторий о преступлениях нелюдей с ПВК Вагнера, которые те снимали сами о себе.

Например, всем известная «кувалда», которая стала неким «мемом» среди вагнеровцев. В 2017 году в интернете появилось видео, на котором четверо наемников ПВК Вагнера жестоко бьют сирийца кувалдой, отпиливают ему голову а труп сжигают под музыку. Вот такие они, настоящие «туристы».

Вот такое «кино» о реальном «волчье» лицо наемников Пригожина. И рано или поздно, но за все эти нечеловеческие преступления должен будет ответить Пригожин. Тот, кто затеял и оплачивает это все кровавое «кино».