Зона 51, Ларедо (штат Техас), Роусвелл (штат Огайо), военная часть ГРУ №29155 (Москва, Северное Измайлово), Бермудский треугольник ... Что объединяет эти, такие разные по географии и главным сюжетам, названиям и местам? Тайна. Нет, не так, ТАЙНА! Из всех заглавных букв. Об этих таинственных местах большинство знает уже много десятилетий. Обо всех, кроме в/ч 29155, информация, о которой появилась в публичном пространстве не так давно. По большому счету, ни Зона 51, ни треугольники, ни штаты как-то, как говорят, особо «не торкают». Существуют или нет космические тарелки и пришельцы пока тема для фантастов и никак не влияет на развитие мирового сообщества и отдельных стран. Совсем другое дело – таинственная военная часть в сердце Империи Россия.

«Прогнуть мир под себя»! Не такой уж и плохой лозунг. Все зависит от того, каким образом «прогибать». Россия пытается это делать самым подлым и страшным способом. Убийства и дестабилизация ситуации в странах по всему миру – именно для этой цели и существует «простой тренировочный лагерь» в/ч 29155. Это подразделение ГРУ причастное к «кампании по дестабилизации» в Молдове, отравлению болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, попытке госпереворота в Черногории и отравлению семьи Скрипаля в британском Солсбери.

Главная цель этого подразделения – дестабилизация ситуации в Европе.

Несмотря на то, что по заявлениям официального Кремля в/ч 29155 вообще не существует, российское министерство обороны выписало поощрения подразделению 29155 за «особые достижения в военной службе». Известно, что такие поощрения в истории ВС России получали и еще некоторые «несуществующие» подразделения. Например, в/ч 74455, так называемый «хакерский корпус», который подозревают во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, подразделение 99450, которое, вероятно, было задействован в операции по аннексии Крыма в 2014 году.

Несуществующие подразделения с несуществующими офицерами, специалистами по убийствам и террористическим актам. Такие «легионы смерти», как в фантастическом кино. Интересно, где берут авторы свои сюжеты для таких кинолент? Возможно именно в России? Потому что все, что касается подразделения 29155 и его служащих так и просится на экран. Практически полное отсутствие реальных фотографий, затертые «цифровые следы» существования, отметки о «гибели» и государственные награды без внесения в публичные «наградные листы». Это все о них. Командир подразделения, генерал-майор Андрей Аверьянов, разведчик Анатолий Чепига (он же Руслан Боширов), разведчик Александр Мышкин (он же Александр Петров). Двух последних власти Великобритании считают исполнителями отравления Скрипаля. Десятки, если не сотни, «несуществующих» людей путешествуют по чужим паспортам Европой и Америкой в поиске новых жертв и возможностей удовлетворить имперские амбиции Кремля. И они находят свои цели. Европейские разведки оценили масштабы реальной угрозы от таких «посещений» для своих стран и для демократического мира в целом.

Тот же генерал Аверьянов, по информации, полученной с помощью GetContact, в телефонных книгах других абонентов записан как «Сенеж», «Андрей Аверьянов» и «Андрей Крым». В Сенеж расположена в/ч 99450, те же «зеленые человечки» Крыма. Сочетание таких ников абонента Аверьянова говорит само за себя. Эти люди делают грязные дела, выполняют кровавые заказы Кремля. Понятно, что они – лишь «оружие в руках Москвы». И ответственность за такие действия «оружия» целиком и полностью лежит на Бессмертном Руководителе и его приспешниках, которые уже заигрались имперскими амбициями и полностью потеряли связь с реальностью. Но хватит ли воли Европе или Америке положить конец таким действиям Кремля? Может крах Империи начнется в Хабаровске?