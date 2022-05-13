Фантазии сумасшедшего

20:04 12 мая Киев, Украина





Сопротивление местного населения и его четкая позиция по поводу того, что «Херсон – это Украина» не оставляет места для любого, даже фантазийного, «добровольного волеизъявления».



Для оправдания в глазах россиян своей бессмысленной агрессии



Гауляйтер Херсона Стремоусов в очередной раз подтвердил, что регион намерен обратиться к путину с просьбой войти в состав России. «Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а ближайшей перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом российской федерации, сразу обратимся к президенту россии», – сказал предатель.



Путин должен понимать, что любые попытки «присоединения» суверенных украинских территорий поставят крест на возможности любых переговоров. Для диктатора, привыкшего оставлять себе щели в любой ситуации, это существенно уменьшит «оперативное пространство» для его преступных замыслов.



Но необходимость «оказать победу» внутреннему потребителю может перевесить риски предотвращения дипломатического решения вопроса завершения войны. Тем более, что так называемая «власть» оккупированных территорий по первому запросу кремля предоставит все необходимые «юридические подтверждения намерений» о сочетании с рф.



В кремле уже поняли невозможность дальнейшего «победного» продвижения. Украинская армия, которая смогла врага остановить в начале агрессии, уже практически готова гнать «под три черта» оккупанта со своей земли. Приближается время начала наступления Вооруженных Сил Украины по всем направлениям.



Обескровленная и избитая российская армия нуждается в новом «пушечном мясе». Но объявить «тотальную мобилизацию» для «спецоперации» путин не решается по вполне понятным причинам. Совсем другое дело будет, когда путин объявит о присоединении ЛНР/ДНР и Херсонщины к России. Это позволит ему в случае наступления Украины утверждать, что россия защищает собственные земли, объявить войну Украине и провести тотальную мобилизацию.



Понятно, что с точки зрения международного права такие намерения путина абсолютно ничтожны и Украина и мировое сообщество никогда не признают такую аннексию украинской территории. Но безумного диктатора это не остановит. Кремлевская больная идея провозгласить территорию оккупированной украинской Херсонщины фейковой «народной республикой» с треском провалилась. Несмотря на все попытки оккупантов «натянуть сову на глобус» и провести так называемый «референдум свободного волеизъявления», ситуация на Херсонщине очень далека от желаемой кремлем.Сопротивление местного населения и его четкая позиция по поводу того, что «Херсон – это Украина» не оставляет места для любого, даже фантазийного, «добровольного волеизъявления».Для оправдания в глазах россиян своей бессмысленной агрессии путину очень нужно хоть какое-то «достижение». Поэтому угроза присоединений временно оккупированных территорий к рф является абсолютно реальной.Гауляйтер Херсона Стремоусов в очередной раз подтвердил, что регион намерен обратиться к путину с просьбой войти в состав России. «Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а ближайшей перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом российской федерации, сразу обратимся к президенту россии», – сказал предатель.Путин должен понимать, что любые попытки «присоединения» суверенных украинских территорий поставят крест на возможности любых переговоров. Для диктатора, привыкшего оставлять себе щели в любой ситуации, это существенно уменьшит «оперативное пространство» для его преступных замыслов.Но необходимость «оказать победу» внутреннему потребителю может перевесить риски предотвращения дипломатического решения вопроса завершения войны. Тем более, что так называемая «власть» оккупированных территорий по первому запросу кремля предоставит все необходимые «юридические подтверждения намерений» о сочетании с рф.В кремле уже поняли невозможность дальнейшего «победного» продвижения. Украинская армия, которая смогла врага остановить в начале агрессии, уже практически готова гнать «под три черта» оккупанта со своей земли. Приближается время начала наступления Вооруженных Сил Украины по всем направлениям.Обескровленная и избитая российская армия нуждается в новом «пушечном мясе». Но объявить «тотальную мобилизацию» для «спецоперации» путин не решается по вполне понятным причинам. Совсем другое дело будет, когда путин объявит о присоединении ЛНР/ДНР и Херсонщины к России. Это позволит ему в случае наступления Украины утверждать, что россия защищает собственные земли, объявить войну Украине и провести тотальную мобилизацию.Понятно, что с точки зрения международного права такие намерения путина абсолютно ничтожны и Украина и мировое сообщество никогда не признают такую аннексию украинской территории. Но безумного диктатора это не остановит.

Единственное, что волнует путина – это сохранение своей власти, которая сейчас трещит по всем швам. «Скрепные кости», которые он периодически подбрасывал населению россии, закончились. Путин считает, что аннексия Украинских территорий поможет ему поднять свой рейтинг, как это было во времена «Крымского феномена».



Но вряд ли россия готова снова наступить на те же «грабли». Восемь лет оккупации Крыма и части Донбасса доказали даже самым пристрастным русофилам несостоятельность власти кремля реализовывать преступные «имперские замашки». Россия и так уже проглотила больше, чем может себе позволить стремительно слабеющая «псевдоимперия» под руководством пожилого маразматического диктатора.



Украина "набирает ход". И ее не остановит никакой очередной бред путина. Мощь и Ярость Вооруженных Сил Украины позволит очистить от кремлевской нечисти родную землю независимо от болезненных идей и намерений путина.



Территориальная целостность Украины обязательно будет восстановлена и на возрожденной, предоставленной нам Богом земле, снова расцветет всеми красками жизни Нация Украинцев.