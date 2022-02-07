Эволюция деградации

Путин эволюционирует. Если можно назвать эволюцией движение вниз, падение. За последний год, из жесткого авторитарного президента, Путин превратился в настоящего диктатора. Сначала были разного рода ограничения, затрагивающие фундаментальные права и свободы и при этом не предусмотрены никакими законами, явочным порядком вводятся по всей стране простыми росчерками пера исполнительной власти. Масочный режим, перчатки, пропуска на выход из дома, QR-коды на поездки даже на личном транспорте ...

Чуть позже начался тотальный разгром несистемной оппозиции, не сдержали никакие конституционные нормы. История с отравлением ее лидера переросла в административное и уголовное преследованием всех минимально причастных к оппозиционным структурам. В отличие от прежних практик, теперь органы не только строго наказывают всех задержанных на несанкционированных митингах, но и приходят постфактум выявленных их участников. Притом что сама практика такого обнаружения - по городским камерам наблюдения и систем распознавания лиц - вообще никак не узаконена.

И как «вишенка на торте» - поражение в правах даже сочувствующих. Имеется в виду законопроект о запрете выдвигаться в органы представительной власти всех, кто имел неосторожность хотя бы разок присоединиться тем или иным образом к деятельности какой-либо организации, признанной иноагентом, даже за три года до такого признания.

Свобода людей выходить на митинги и демонстрации является одним из фундаментальных прав человека. Путинский режим пытается утвердить окончательный запрет на свободу собраний. Криминализация, то есть, приравнивание конституционного права собираться мирно без оружия к уголовному преступлению является важнейшим признаком диктатуры. Диктатуре необходим террор. А Путин - это диктатура.

Расширение репрессий всегда ведет к деградации широкого круга общественных, социальных и государственных институтов и практик.

Попытка запретить инакомыслие и публичную оппозицию требует расширенного и превентивного политического контроля в различных сферах жизни - в образовании, науке, общественной жизни, искусстве, управленческих практиках, даже в экономической экспертизе, как ни парадоксально.

Любые экспертные решения и прогнозы выносятся только на сделку правящей диктатуре, часто вовсе не отражая реальное положение вещей. При запрете нормальной политической оппозиции всю жизнь страны начинает стремительно политизироваться.

Деградация образования и науки - самое важное сопутствующее, системное событие, которое расширение репрессий несет с собой. Политические чистки в вузах и учреждениях науки и культуры уже начались. В результате Россия получит деградацию образования, науки и культуры. Те работники, которые останутся, будут жить в условиях постоянного параноидального подозрения начальства, проверок, запретов, ограничений. Максимальные шансы выжить будут у худших, а лучшие должны будут мимикрировать в той или иной степени, чтобы сохраниться.

Если современные российские суд и полиция используются для сочинения правонарушений, то они хуже работают для защиты граждан и бизнеса. Если газета закрывается за то, что она раскрыла какие-то данные об очередном коррупционере, то, значит, про следующее воровство написано будет меньше. А украдено, соответственно, больше. Если сотрудники ФСБ занимаются войной с политической оппозицией, то они хуже борются с реальными угрозами безопасности страны. Если министром назначают человека, который игнорирует мнение экспертов, так как ему не близки их политические взгляды, то все министерство работает хуже. И так на каждом уровне.

Массовые увольнения и преследования приведут к ситуации, когда каждый минус от одного действия нужно умножать на число людей, которых это коснулось. И коснулось не только непосредственно. Журналист, испугался написать о коррупции - это украденные у общества деньги. Чиновник, который испугался не согласиться с начальником - это дополнительные потери.

Это не эмпирические размышления, а реальность, что подтверждается историей. СССР 80-х годов, когда КГБ на несколько лет практически уничтожило правозащитное движение. Народ реального был напуган, никто не выступал даже против эпического идиотизма типа поворота сибирских рек или андроповский проверок соблюдения трудовой дисциплины, когда в рабочее время устраивались рейды милиции по магазинам и кинотеатрах. Когда людей заставляли физически ходить на работу. В госуправлении жизнь вообще замерла: у страны были реальные проблемы, постоянно накапливались. Но усиление, даже локальное, репрессий привело к таким катастрофическим последствиям, что потом, наверное, было уже поздно хоть что-то спасать.

Похоже Путин пошел на принцип «после меня - хоть потоп». Все последние действия Путина, публичные выступления, принятые законы, угрозы и террор против собственного общества говорят о том, что ему на Россию с ее населением глубоко наплевать. Болезненные амбиции полностью затмили разум пожилому диктатору.