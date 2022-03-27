Эвакуация в Россию жителей Донбасса в Ростовской области как спусковой механизм российской агрессии

В двадцатых числах февраля мы наблюдали как российские власти в спешном порядке организовали эвакуацию жителей Донбасса с территорий самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. С 18 февраля автобусы с женщинами и детьми пересекают границу соседнего государства.

Причина срочной и внезапной отправки жителей Донбасса в РФ - «возможное наступление украинской армии». Именно она была названа лидерами- самопровозглашенных непризнанных республик ЛНР и ДНР в обращении к российским властям от 16 февраля 2022 года.

Журналисты издания, “Медуза”, которое объявили иноагентом в Российской Федерации, в те дни встретились с беженцами, прибывшими на территорию Ростовской области. В своем материале они писали о том, что для многих эвакуация стала неожиданностью, причем не только для беженцев, но и для властей Ростовской области. К приезду эвакуированных никто не был готов.

В этом материале отчетливо видно, как российские власти «в темную» использовали жителей Донбасса, сначала создав для них гуманитарную катастрофу, а потом использовав это как формальный повод для войны в Украине и уничтожения украинского народа.

Считаю необходимым ретроспективно посмотреть на ситуацию, прежде всего для анализа человеконенавистнической политики Кремля, и понимания тех методов, которые используются агрессором.

Детский лагерь «Котлостроитель»: двери на замке

Хутор Красный десант расположен в 15 километрах от Таганрога. Утром 19 февраля, на следующий день после начала эвакуации сюда прибыли первые беженцы. “Счастливчики” в количестве 750 человек заселились в детский лагерь «Котлостроитель». До полудня все места были заняты и двери лагеря закрыли на замок.

Что делать тем, кто “не поместился” никто не знает. Сотни людей просто стоят за воротами под открытым небом.

«Это было наше решение. Мы не знали, что нам делать. Мы были в замешательстве, ехать или оставаться. Мы не бомжи, [в ДНР] мы не живем на вокзале. Мы живем в квартирах со всеми удобствами. Перед нашими семьями поставили выбор: оставаться и ждать обстрелов, либо уехать сюда. Мы очень сильно ошиблись, когда выбрали уехать», — рассказывает Анна, которая приехала в Красный десант после того, как власти неподконтрольных Киеву территорий заявили об обстрелах и войне с Украиной.

Беженцев в Ростовской области никто не ждал

Разочаровавшиеся беженцы ищут возможность снять жилье за свой счет, потому что расселять их, похоже, никто не планирует. В Ростовской области, как оказалось, их никто не ждал. Ситуация усложняется тем, что приближается туристический сезон и цены на недвижимость просто баснословные. О тех 10 тысячах рублях, которые Путин пообещал раздать каждому эвакуированному, никто из “встречающих” даже и не заикается.

«Видели, какая очередь автобусов? Мы с восьми вечера не жрали ничего. Мы с детьми приехали. Если бы не дети, мы бы не приехали. В 2014 году мы не уезжали… Надоело уже сидеть в подвалах [во время обстрелов]. А здесь никого нет вообще, никто за это [работу с беженцами] не отвечает. Мы хотели узнать, нас поселят или нет, будут ли нас кормить… Мы даже не знаем, куда нас распределили. Куда нас привезли, там и оказались», — объясняет эвакуированная Анна.

Дети из Донецкого интерната послушно сидят в автобусе. Ждут.

Водители автобусов тоже ждут - особых распоряжений и сопровождающих автомобилей силовых структур. Сколько ждать и куда везти людей никто не знает. Сообщается только, что до следующей точки, куда доставят эвакуированных -130 км.

«С утра рассвет — и вот мы здесь. Уже полдня стоим. Мы не были готовы к этому. Если бы мы знали, что это будет, мы бы не приехали. Мы взрослые идиоты и до сих пор верим в чудо”, - рассказывает одна из женщин на улице.

Водители автобусов рассказывают о том, что у них кончилась солярка, что они не спят уже больше суток. Ехать дальше они отказываются.

«Спутник» и «Звезда»: эвакуация продолжается

Примерно в 20 км от Красного десанта расположено село Николаевка и Детский оздоровительный комплекс «Спутник» на берегу Азовского моря. Сюда тоже привезли людей с Донбасса

Вход охраняется полицейскими в полной амуниции. Через дорогу от ворот припаркованы около 20 машин с номерами ДНР. Это люди, которые эвакуировались самостоятельно, не на автобусах, а на собственном транспорте. В «Спутнике» тоже кончились места. Здесь разместили 700 человек.

Тем, кто не попал в число счастливых обладателей “места под солнцем”, предлагают отправиться в санаторий «Звезда» в хуторе Рожок — в нескольких километрах от Натальевки. Что ждет людей там - неизвестно.

Вообще, неизвестность - это самая большая проблема на текущий момент. Никакой официальной информации от властей нет. Четких указаний по размещению - тоже. Многих эвакуированных опасаются, что всех расселить не смогут. Нет никакой информации о количестве пунктов, предназначенных для размещения беженцев. Точное число людей, прибывших из Донбасса в Россию тоже неизвестно.

К вечеру 19 февраля людей наконец-то посадили в автобусы и повезли. Куда? Как долго придется им еще скитаться? Ответов на этот вопрос нет. А вот в сторону Донбасса из России уже отправились военные «КамАЗы с надписью «Люди». Вслед за ними грузовые машины с табличками «Боеприпасы».

На протяжении последующих дней вся мощь российской пропаганды была брошена на разжигание ненависти и вражды по отношению к Украине, акцентируя внимание на огромном количестве беженцев, весь поток которых был искусственно создан российским агрессором для создания повода к вторжению 24 февраля.