Еще одно преступление

21:30 10 апреля Киев, Украина

Во время Второй мировой войны фашисты вагонами вывозили в Германию плодородный украинский чернозем. Рашистская мерзость пошла в своих преступлениях еще дальше. Они вывозят насильственно наших людей, нарушая тем самым все возможные международные нормы.



Кремлевская власть, которая никак не может справиться со своими землями «за МКАДом», не нашла никакого другого решения проблемы, как насильственно вывезти трудолюбивых украинцев и расселить их в депрессивных районах «большой и могучей».



К убийствам, пыткам, изнасилованиям и мародерству присоединилось еще одно военное преступление – депортация.



Депортация гражданского населения во время вооруженного конфликта или во время войны относится к числу грубых нарушений IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Те, кто отдает такие преступные приказы и те, кто эти приказы выполняют, несут ответственность за военные преступления. В частности, Международный уголовный суд по ст. 8 своего устава наделен полномочтями их преследовать.



Если принудительная депортация проводится в значительных масштабах, здесь можно говорить даже и о составе преступлений против человечности, так как речь идет, по сути, об одной из форм широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население.



На сегодняшний день российскими оккупантами с территории Украины насильственно вывезено более 45 тысяч человек. Об этом сообщила советник-уполномоченный президента по безбарьерности Татьяна Ломакина во время своего брифинга. Это ужасные цифры! Людей насильственно вывозят из Донецкой, Харьковской, Запорожской, а ранее и из Киевской областей.



«Их вывозят каждый день, людей собирают в момент, когда они приходят на пункты выдачи гуманитарной помощи или когда они пытаются пешком выйти из города. Людей также собирают из укрытий, где они прячутся от обстрелов. Всех их вывозят в фильтрационные центры на временно оккупированную территорию Донбасса, и уже оттуда переправляют в разные районы россии», - рассказала Ломакина.



Более плачевное и страшное положение на временно оккупированных территориях так называемых ЛНР и ДНР. Количесвто принудительно перемещенных в россию людей уже достигает около полумиллиона человек. Еще 18 февраля руководство так называемых ЛНР и ДНР под предлогом якобы обострения ситуации безопасности со стороны Вооруженных сил Украины объявили о так называемой «эвакуации местного населения», прежде всего женщин и детей, в россию. Для этого был организован их вывоз автобусами.



На сегодняшний день преступники из ЛНР и ДНР вывезли из ОРДЛО в россию более 1500 детей. Это только тех, кто не имел родителей. Поэтому цифра может быть гораздо больше. В настоящее время этих детей принудительно готовят к усыновлению «родителями» из рф. Это страшное преступление можно сравнить с торговлей людьми, в данном случае – детьми.



Как говорят правозащитники, страшно то, что часть этих вывезенных детей нуждается в медицинской помощи. Насколько качественно оказывается помощь, невозможно проверить. Свидетельства, поступающие от очевидцев, говорят о том, что условия содержания детей – ужасающие. Нет нормальной медицины и питания. То есть дети, их жизнь и здоровье сейчас находятся в опасности.



Пока нет никакого механизма возвращения этих детей на родину, почти нет переговоров. Украина ищет посредников в этом крайне важном процессе. Россия не дает никаких возможностей забирать хотя бы детей, хотя, безусловно, надо забирать всех!



Украинцы СВОИХ в беде не оставят! Мы обязательно вернем домой депортированных украинцев. Взрослых, старых и малых! Всех!



А на весы правосудия, на чашу многочисленных преступлений российских мерзавцев, легло еще одно тяжелое бремя принудительной депортации. За все свои преступления путин и путинская россия обязательно будут привлечены к ответственности.



Единственный возможный справедливый приговор за все эти преступления – смертная казнь преступников!