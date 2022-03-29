Эпидемия психоза

Путинская Россия взламывает стереотипы…

Сотни лет справедливо считалось, что психические заболевания не заразны. За исключением случаев массового психоза. Россия и здесь нашла свой отдельный путь. Как еще, кроме заразности психической болезни кремлевского кормчего, можно объяснить то, что Россия массово теряет рассудок?

Шизоаффективная патология главного вора Мира перекинулась на миллионы простых граждан России, воспринимающих болезненный бред кормчего, который преданно транслируют «в массы» средства путинской пропаганды, за реальность.

Психическая симптоматика Путина с ярко выраженной потерей связи с реальностью и бредом повлекла за собой тотальную моральную катастрофу в многомиллионной стране.

Даже частично независимый и не совсем прокремлевский мониторинг отношения граждан России к военной агрессии против Украины демонстрирует значительную поддержку (выше 50% по разным оценкам) преступлений оккупантов на территории Украины. Убийства, грабеж и акты насилия над мирными украинцами воспринимаются большинством граждан России как «победное шествие армии-освободителя»!

Может ли психически здоровый человек получать удовольствие от нанесения авиаударов по больницам и детским садам? От расстрелов из танковых орудий простых людей? От попадания российских ракет в очередь за хлебом? От страшной смерти матери, закрывающей своим телом маленькую дочь от рокового выстрела урода?

Сотню раз «Нет»!

Позитивно воспринимать ужасы войны и преступления оккупантов может только больной человек, выросший на постоянной лжи и унижении собственной чести и достоинства. И полностью потеряла их.

Путинский Кремль тотально искоренил все человеческое в России. Он «дегуманизировал» людей РФ по собственному «образу и подобию». Путину удалось написать новую страницу в учебнике современной психиатрии, инфицировав собственным «букетом» психических нарушений целую страну, и Россия сама превратилась в опасную болезнь на теле мировой цивилизации.

Вопрос лишь в том, на какой стадии сейчас находится заболевание России. Если психические нарушения еще обратны, их нужно лечить. Всем вместе. Группой. Всем Миром.

Если преобразования уже необратимы – эту часть тела цивилизации нужно ампутировать. Как можно быстрее.

Пока страшная Zараза не поразила весь мир.