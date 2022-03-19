Эпический болван

Ну каким же нужно быть эпическим болваном, чтобы так слепо доверять лживому окружению. Разумеется – старый дед. Разумеется – не пользуется интернетом ввиду его сложности для коротких мозгов. Разумеется – сам заточил себя в бункер из опасений за хрупкое старческое, говорят, что больное, тельце…

Но как можно было создать себе такую болезненную воображаемую реальность на основании лишь записок-докладов-доносов от окружающих жополизов?! А те – и рады стараться! Главное – докладывать то, что хочет слышать безумный истерик, потому что еще, не дай Бог, укусит!

Бесспорно, теперь Шойгу скорее согласился бы, чтобы его покусал бешеный дед, чем оказаться в такой ситуации! Но уже поздно… «Гениальный» план «главного командующего», родившийся в безумной голове на основании тотальной лжи подчиненных, с треском провалился. Простой «распил» такого лакомого бюджета на разведку и анализ полученных данных о состоянии современной Украины превратился в кремлевский ужас неизбежности наказания. Как от «своего», так и от «проклятых хохлов», которых теперь не остановить.

Кремль заигрался в свою непобедимость. Одно дело, нацепив парадных мундиров и увешавшись наградными игрушками, передвигать «танчики» и «самолетки» в масштабе 1:43, «разрывая пополам слабую оборону воображаемого противника». Совсем другое – ржавыми остатками бывшей военной мощи пытаться преодолеть мощное сопротивление молодой, полной сил армии и поработить свободолюбивую и мужественную украинскую нацию.

При планировании так называемой «украинской спецоперации» было допущено сразу несколько стратегических ошибок. И главное из них состоит в том, что, вторгаясь на Украину, Кремль даже не задумывался о том, какой образ будущего он несет ее гражданам, что он может предложить украинцам в качестве альтернативы «властям бандеровцев, неонацистов и наркоманов».

Что такого есть в России, чего нет в Украине? Ничего! А стремиться к такой жизни, как в «великой и могучей», может только совершенно психически больной человек!

Но с упрямством бешеного фокусника Кремль достает из дырявых карманов старого военного френча карты, которые, по мнению Путина и Ко, невозможно перебить.

Янукович, Азаров, Царев… Повторяюсь, извините, но каким же нужно быть болваном, чтобы надеяться, что эти «политические труппы» могут вызвать у настоящего украинца что-нибудь, кроме ненависти и отвращения?!

Кремль совсем не понимает ни Украину, ни украинцев. Да и слава Богу! Тем легче будет гнать вражескую нечисть в самую Москву!

«Не знаешь броду – не лезь в воду!». Путин брода не знал, но его на самом деле и нет. Есть только широкая полноводная река Днепр.

А непрошенная хищная птица не сможет долететь даже до середины Днепра!