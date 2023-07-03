Эмпатия как рудимент

Даже на 483 день российской агрессии, которая уже привела к страшным потерям и катастрофическим последствиям не только для украинцев, но и для самих россиян, они никак не могут проснуться и прийти в себя. Навеянный кремлевской пропагандой болезненный сон разума продолжает рождать чудовищ.

Как же трудно будет выкорчевать имперскую заразу из мозгов населения России! Но без этого не будет ни покоя, ни мира, ни надежды на дальнейшее существование вообще.

Как добудиться тех, кто до сих пор верит в существование "биолаборатории НАТО в Украине", в комаров-террористов и то, что "Украина практически построила ядерную бомбу и готова была сбросить ее на ЛНР и ДНР" и что именно "эта угроза" побудила российские власти на начало СВО? Причем подобная бессмыслица и чушь пленили разум не только домохозяек псковщины или рязаньщины, но и вполне образованных и довольно умных и, на удивление для России, трезвых людей.

Эффективность и тотальность пропагандистского механизма кремля очень удобно улеглись на имперские амбиции подавляющего большинства россиян, которым "величие нации избранных" вбивалось десятилетиями в головы и передавалось, как мантра, от дедов к внукам. Подобная "селекция" привела к появлению на месте разветвленной сети мозговых извилин одной, согнутой параличом в виде "Z".

"Зачем Зеленский продолжает сопротивляться?" - распространенный вопрос среди простых зазомбированных россиян, никак не допетрающих, что "сопротивляется" не Зеленский, а вся украинская нация, народ Украины, которому "русский мир" нужен, как корове седло. И что значит "сопротивляется"? 222 ТЫСЯЧИ орков, фасованных в пакеты или просто прикиданные землей (и то, не всегда) - это "сопротивляется"? Нет, это уже настоящая "депутинизация России", а не "сопротивление", абсолютная противоположность болезненным мечтам стареющего диктатора, и тех сумасшедших, которые наделили его полнотой власти над своими душами.

"Зеленский должен понимать, что разрушенные города на его совести! Сдался бы, и города, и их жители остались бы целы"... Знаете, есть пословица, по которой все обвинения должна на себя брать невестка. "Святой" путин не может быть грешным. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. И НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА идти поперек его желаний. Потому что это - конец! Мироустройство россиян, вскормленных на тотальной лжи и подмене "белого", через "серое" на "черное", не выдержит разрушения единственной настоящей болезненной "скрепы" целой нации.

Сама идея, что кто-то осмелился противостоять путинской армии и "справедливому" силовому давлению, россиянам кажется абсурдной и оскорбительной, а все вины за преступления, разрушения и смерти уже подсознательно перекладываются на украинцев и Зеленского. От "Нам приходится это делать, потому что они нас заставляют своим сопротивлением" до "Они сами бомбардируют свои города и убивают мирных жителей своей страны, а преступный капиталистический Запад усиливает против нас санкции и предоставляет украинцам еще больше мощного оружия для усиления масштабов преступлений киевского режима".

Эмпатию, как способность понимать и чувствовать чувства другого человека, у россиян искоренила лживая пропаганда. Поэтому посмотреть на окружающий мир глазами других они уже не способны. Поэтому любые эмоции и чувства украинцев для них не важны вообще. Важно только то, что "глупое сопротивление Зеленского и его бандеровцев" вызывает определенный дискомфорт, поэтому "пусть они уже перестанут, сдадутся, неважно какой ценой, и тогда снова наступит привычная серая проза будней, и мы перестанем беспокоиться". Тем более, что "любое сопротивление не имеет смысла. кремлевский кормчий, так или иначе, все одолеет, победит..."

Альтернатив для большинства россиян этому не существует вообще. Поэтому уговорами или агитацией, какими-то примерами и поучениями, изменить коллективное сознание путинской России вряд ли удастся. Только тотальное разрушение имперских стереотипов путем уничтожения не только диктаторского режима Путина, но и самого понятия "великая россия" и создание на ее территории отдельных, органичных населению и исторической правде, самостоятельных стран со своим собственным, независимым от "центра" путем развития, даст возможность россиянам выйти за рамки изуродованного имперским внушением сознания и получить шанс на дальнейшую жизнь.