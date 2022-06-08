Экономика поражения

Сколько бы ни визжали прокремлевские СМИ и "рупоры" путинской власти о том, что международные санкции "выйдут боком" в первую очередь самим странам Запада, санкционный результат уже появляется "на лице" путинской россии.

Единственное, что удерживает сейчас экономику россии от полного разрушения – это рост доходов от продажи нефтегазового сырья. За счет значительного роста цен в нефтегазовой сфере доходы россии от этой отрасли в апреле 2022 года составили 1,812 трлн. рублей, что в два раза выше, чем в том же месяце прошлого года. Доля «нефтедолларов» в общих доходах бюджета сейчас составляет 63 процента. В 2020 году она была всего 28 процентов, в 2021 – 36 процентов. Зависимость рф от продажи нефти и газа возросла почти в два раза.

Кроме нефти и газа россия практически не имеет никаких внутренних резервов для стабилизации и роста экономических показателей. Начав преступную войну против Украины и получив ответные санкции и международную экономическую изоляцию, россия быстро теряет темпы развития. Даже те, минимальные, которые так умело «рисовала» пропаганда кремля.

Поступление в бюджет от других, «ненефтяных» сфер, существенно уменьшается, потеряв за последний год более 250 миллиардов рублей. Санкционные ограничения существенно сократили размер внутреннего НДС, который в апреле месяце составил всего 192 миллиарда рублей против 415 миллиардов в апреле прошлого года. Это напрямую говорит о значительном (практически в 3 раза) падении торгового оборота внутри страны и хорошо демонстрирует уровень внутреннего потребительского спроса.

Поступления НДС от импорта сократилось по сравнению с прошлым годом практически на 40 процентов и составляли в апреле этого года 213 миллиардов рублей против 331 миллиарда в апреле 2021 года. Не помогло даже увеличение экспорта нефти и газа по повышенным ценам. Если отбросить НДС на экспорт этого сырья, то негативная динамика снижения показателей говорит о потере большого числа рынков экспорта для россии.

Сумма ввозных пошлин в апреле 2022 года составила 47 миллиардов рублей, что на 36 миллиардов меньше, чем в прошлом году. Как говорится – «ни туда, ни сюда». Экономические санкции практически сделали невозможным экспортно-импортные отношения россии с окружающим миром.

Россия активно пробует расширить рынки Азии, Африки, Индии и Китая. Но тем же Индии и Китаю интересно только российское сырье. Ни на что другое россия, потеряв европейские и американские технологии, не пригодна. Тем более что индустриализация никогда и не была присуща российской сырьевой экономике.

На фоне падения экономических показателей значительно выросли расходы бюджетных средств на «национальную оборону». В апреле этого года сумма расходов «на войну» составила 627 миллиардов рублей, что практически в два раза больше, чем аналогичные месячные усредненные расходы за первый квартал этого же года.

Понятно, что в условиях экономического кризиса, мощных санкций и международной изоляции путинский режим может вести войну исключительно на доходы от продажи нефти и газа. Других возможностей у путина нет совсем. Поэтому скорейшее введение странами антипутинской коалиции эмбарго на продажу этого сырья имеет все шансы тотально взорвать и без того обескровленную экономику страны-агрессора.

Надеемся, что наши международные партнеры преодолеют внутренние противоречия перед угрозой российской агрессии и в ближайшее время «перекроют» кремлю единый финансовый поток, который позволяет путину продолжать преступную войну против Украины.