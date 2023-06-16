Красные линии? Сегодня, 06 июня, россия перешла окончательно любые "красные линии" и следующим шагом бункерного безумца будет приказ на применение ядерного оружия. Слишком пессимистично? А что может удержать путина, кроме пули в голову, от такого шага? И уже стало совсем никому не интересно, болен он на голову или нет, больна на голову вся россия, или только отдельные представители недонации мерзавцев и преступников! Россия сделала свой ход к глобальной мировой катастрофе сегодня в два часа ночи взорвав изнутри Каховскую ГЭС.

Придурки! Взорвали, потом начали хвастаться, потом испугались масштабов, потом начали обвинять Украину в обстрелах ГЭС, потом замолчали. Есть от чего... Согласно статье 56 Дополнительного протокола от 1977 года Женевской конвенции, действия по разрушению дамб являются военным преступлением и могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения. Некоторые эксперты уже подсчитали, что по своим экологическим и экономическим последствиям разрушение Каховской ГЭС для Украины можно приравнять к последствиям использования тактического ядерного оружия 5-10 килотонн.

Десятки населенных пунктов, сотни тысяч гектар украинской земли оказались под водой. Кто-то считает, что это - "не самое страшное, это же не атомная бомба, высохнет! Лето за окном, не замерзнут!". Да, наводнение - не пожар! Но эта "водичка" может нанести такой вред, что даже сравнение с тактическим ядерным зарядом в 5-10 килотонн, может стать намного страшнее по своим последствиям.

Гибель людей, которых наводнение застало врасплох. Старые, одинокие, кто-то оказался в воде и потерял сознание, кто-то банально не умеет плавать. Вода-воде очень большая разница и мутный поток после подрыва дамбы, который несется через препятствия, увлекая за собой мусор, строительные конструкции и обломки - это не прозрачная и чистая голубая жидкость бассейнов или Крымского побережья, что у украинцев нагло украл российский подонок. Нырять в такой поток - это не отдых, а борьба за собственную жизнь или жизнь родных и близких. И не каждый сможет в этой борьбе победить.

Многочисленные травмы и заболевания при попытках эвакуации или спасения. Острая проблема с питьевой водой. Ведь наводнение несет с собой загрязнение и непригодность систем водоснабжения. Подтопленные зоны могут содержать химические вещества, нефть, сточные воды или другие опасные материалы, которые попадая в водоносные слои или реки, представляя угрозу для здоровья людей и экологии.

Неукротимая вода, вызванная наводнениями, может способствовать распространению инфекционных заболеваний. Разрушение и затопление канализационных систем и контакт с загрязненной водой может привести к повышенному риску заражения бактериями, вирусами и паразитами. Диарея, гепатит, лейшманиоз - далеко не полный перечень инфекционных рисков для человека.

Повреждения инфраструктуры, такой как дороги, мосты, электросети и коммуникационные системы, вызывают проблемы с доставкой медицинской помощи и питания, эвакуацией, связью и другими важными услугами, что затрудняет управление кризисной ситуацией и может привести к дополнительным потерям жизней.

Наводнения всегда наносят страшный ущерб экосистемам, особенно приречным и прибрежным зонам. Вода может уничтожить жизненные среды растений и животных, вызывая вымирание и нарушение биоразнообразия. Загрязнение воды также может нанести вред рыбам и другим водным организмам. Для восстановления биоценоза нужны десятилетия кропотливой работы и значительный ресурс.

Придурковатые кремлевские агитаторы пытаются переложить вину за разрушение Каховской дамбы на Украину. "Не выдержала старых повреждений, массированная ракетная атака" и другие продукты больного ума пестрят в социальных сетях и новостных сайтах россии. Но вопрос "кто?" даже не стоит! Официальный кремль не дает комментариев, понимая всю никчемность обвинений украинской стороны.

Для чего? Экспертные мнения склоняются к попытке отвлечь внимание россиян от событий в Курско-Белгородской Автономии или попытке помешать наступлению ВСУ. Но даже этот вопрос уже практически не имеет смысла. Уже сделано и отвлечь угрозу машиной времени не получится. Главное сейчас не это. Главное - это вопрос "что теперь?".

Вопрос не нам, не украинцам! Для нас все понятно с самого начала полномасштабной агрессии. Сейчас важна реакция и КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ правительств стран-партнеров. Дойдет ли до них окончательная критичность ситуации? Не понятно пока... Ведь наряду с заявлениями Шольца и Урсулы фон дер Ляйен есть еще изменение дизайна передовиц информационных гигантов вроде New York Times, когда "Россия уничтожила Каховскую ГЭС" превращается в "Катастрофическое разрушение каховской ГЭС". Возможно и не дословно, но именно в таком контексте! А что случилось? Неужели Запад до сих пор боится "гнева путина"? Может уже достаточно?!!!