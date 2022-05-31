Единственный выход

18:31 29 мая Киев, Украина





Простая россия начала задумываться над тем, почему они, такие «избранные самим Богом», мощные, социально-защищенные и инновационные «герои-победители» так плохо живут. Усилилось социальное напряжение, на которое Путинская россия долго готовилась к новой войне против Украины. По крайней мере, путин так считал, исходя из льстивых докладов собственного ближайшего окружения сторонников агрессивных планов. Война была крайне необходима путину, который за последние пять-шесть лет начал стремительно терять рейтинги. После феномена «крымской весны», когда поддержка действий власти кремля взлетела на недосягаемую высь, началось стремительное падение русского «всего и вся».Простая россия начала задумываться над тем, почему они, такие «избранные самим Богом», мощные, социально-защищенные и инновационные «герои-победители» так плохо живут. Усилилось социальное напряжение, на которое кремль мгновенно отреагировал информационным террором и массовыми арестами тех, кто пытался задавать неудобные вопросы. Но таковых со временем становилось все больше.



Путину нужно было усилить собственные позиции. Поняв, что ни новыми законами, ни массированной агитационной ложью, ни новым террором коренным образом изменить настроения общества он не в состоянии, путин решил задействовать, на его взгляд, беспроигрышную карту «маленькой, быстрой и победоносной войны» на территории другой страны. Вроде аннексии украинского Крыма, которая для российского общества прошла быстро, практически «бескровно» для россии и имела успех.



Не сложилось… Не получилось ни «быстро», ни «бескровно», ни «победно»… Путин не ожидал такого хода войны. Есть очень точная русская пословица: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги!». Вместо «небывалого подъема» население россии постепенно впадает в отчаяние. Экономический подсанкционный коллапс, падение уровня жизни, отсутствие перспектив, слухи о реальном положении дел на фронте и страшные потери – все это отнюдь не способствует росту поддержки преступной политики кремля.



Путин сейчас теряет не только последнее доверие российского общества, но даже традиционную приверженность ближайшего окружения. Причем, со всех сторон.



Либеральная часть изначально была, мягко говоря, не в восторге от агрессии против Украины, понимая, что ничего хорошего для страны и лично для них из этого не получится. Сама потеря без всяких перспектив и очевидных целей ежедневно 20 миллиардов рублей на никому не нужную войну на фоне экономических санкций и всеобщего кризиса российского общества – это уже само по себе яркое подтверждение несостоятельности нынешнего вождя к руководству россией. Один только импорт в россию за три месяца преступной войны сократился на 89%.



Международная изоляция уничтожает не только экономику в стране, но и само общество путинской россии. Вряд ли кому-то нравится быть пассажиром авто, водитель которого не умеет управлять и не признает правил дорожного движения. Да еще, к тому же, не в своем уме.



«Ястребы» из «партии войны», которые всегда поддерживали агрессивные действия путина, крайне раздражены, по их мнению, неспособностью командующего принимать важные «судьбоносные» для течения боевых действий, решения. Они уже полностью оценили «стратегические таланты» отставного полковника и понимают, что такое «руководство» армией приведет к обязательному поражению и скамье подсудимых в международном военном трибунале за совершенные преступления и зверства против мирного населения Украины.



По их мнению, только тотальная мобилизация позволит российским оккупантам переломить ход войны и достичь намеченных целей. Но именно такой шаг путин не может себе позволить, потому что тотальная мобилизация приведет к обвалу рейтингов власти и ее быстрой смене.



Кстати – о целях… Именно непредсказуемое течение событий, активное героическое сопротивление всего украинского общества оккупантам, привело к тому, что даже в «целях» так называемой «спецоперации» власть кремля постоянно путается и регулярно меняет их.



Цели должны быть достижимы. А объективно достижимых целей в этой войне у путинской орды фактически нет. Вряд ли захват одного крупного украинского города Херсона может оправдать огромные потери в глазах российского общества.



/>"Спецоперация" обречена.

Конечный результат определяет не «вторая армия мира», а мужество, героизм и сноровка защитников Украины, защищающих свою собственную землю от путинских военных преступников при практически единодушной помощи и поддержке всего цивилизованного общества.



Так называемая «спецоперация» станет последним заключительным актом трагедии россии, которой не повезло оказаться под диктатурой безумного руководителя. Политическая, экономическая и социальная безысходность россии, к которой привела страну современная преступная власть кремля, не имеет никаких шансов на положительные изменения для российского общества. Единственная реальная цель, которую еще могут достичь путинские власти – это безоговорочная быстрая капитуляция, полная компенсация потерь Украины и избавляющий российское и мировое общество от преступника «контрольный» выстрел в больную голову диктатора, который сам себя и всю россию вообще загнал в тупик.

Как можно бытрее…