Единственный достоверный прогноз

В самом начале этой страшной войны прогнозы военных экспертов были очень нелестными для Украины. Но уже через 3-4 дня от начала российской агрессии мало кто брал на себя смелость делать какие-либо долгосрочные прогнозы. Максимум – на день-два вперед. Потом появилась возможность что-то относительно уверенно утверждать в недельной перспективе.

Остался позади первый месяц войны. Месяц украинской крови и страданий, разрушений городов и селений. Луна смертей и мужества. Луна героизма и бессчетных побед над противником.

Украинцы дали отпор врагу практически на всех фронтах. Теперь, учитывая провал «мгновенной победной спецоперации», большинство экспертов соглашаются, что Украина будет держаться и месяц, и два, и сколько угодно долго.

Опасения, что Киев может оказаться в осаде и испытать штурм, остались в прошлом. Агрессор понес значительные потери и просто не имеет для этого достаточных сил. Предотвращены попытки взять сразу Харьков, Чернигов и Сумы. Но эти города, как и многие другие, подвергаются интенсивной бомбардировке и обстрелу, в которых погибают мирные жители.

Российские войска подтягивают резервы и готовятся к новой волне наступления. Но и украинская сторона готовится встретить их.

Мало того, если раньше Украина нуждалась только в системе защиты, то теперь руководство страны настоятельно просит у Запада средств для наступления на врага. Практически непрерывное поступление военной помощи от западных партнеров помогает Украине не только эффективно обороняться, но и переходить в наступление.

В отличие от защитников Украины, российский наступательный потенциал практически исчерпан. По мере продвижения Украиной враждебные батальонно-тактические группы оказываются все более уязвимыми из-за огромных боевых потерь, чрезвычайно сложной логистики и «упаднического» морального состояния «освободителей», терпящих тяжелые потери.

Сейчас снова пошли разговоры о том, что ближайшие полторы-две недели определят дальнейший ход войны. Реалии российского вторжения и ответы защитников Украины коренным образом изменили мнение военных экспертов. И если раньше сроки в «полторы-две недели» отводились на то, чтобы понять, способна ли украинская армия сопротивляться вторжению противника, превосходящего его количественно и качественно, в этот раз возникает вопрос - способна ли российская армия вообще продолжать выполнение «спецоперации. ».

Большинство экспертов, даже тех, кто в самом начале войны достаточно скептически относился к возможностям Вооруженных Сил Украины, сейчас соглашаются с тезисом о том, что Россия будет воевать, сколько сможет.

А Украина – сколько потребуется для полной Победы!