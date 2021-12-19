Две страны – один Путин?

4 ноября Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали так называемый интеграционный декрет Союзного государства по итогам заседания Высшего государственного совета. В сентябре этого года Кремль опубликовал 28 союзных программ интеграции с Беларусью, одобренных в Минске на заседании Совета министров Союзного государства.

В так называемый интеграционный декрет вошли следующие программы:

- интеграция валютных систем

- общие основы взимания косвенных налогов

- единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения

- борьба с терроризмом

- взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам

- общая макроэкономическая политика

- интеграция платежных систем

- гармонизация денежно-кредитной политики

- формирование общих рынков нефти, газа и другие.

Путин и Лукашенко приняли концепцию миграционной политики и утвердили военную доктрину.

«Трехлетняя наша работа сложилась и мы ее формализовали, как и обещали, на Высшем государственном совете», – подытожил Лукашенко. Интересно, что ставя свою подпись на документе, Лукашенко практически снял с себя персональную ответственность за дальнейшее. «Я вижу, ваша подпись под декретом уже стоит, всех членов Высшего госсовета. Если вы не прочь я подпишу декрет. Но будем отвечать все, не только я», – подстраховался Лукашенко.

Новейшая история отношений России и Республики Беларусь началась с подписания 8 декабря 1999 г. Договора о создании Союзного государства, который стал юридической и политической основой для дальнейшей интеграции. 26 января 2000 года, после ратификации Договора парламентами двух стран, он вступил в силу.

Кремль всегда хотел превратить Беларусь в своего военно-экономического сателлита, который бы «прикрывал» западные границы РФ. С потерей в 2014 году надежд на «подконтрольность» Украины Беларусь осталась для Кремля единственным шансом на расширение «империи». Поэтому в последние годы борьба за контроль над республикой стала практически «идеей фикс» для Путина и Ко. Все это время Лукашенко балансировал на грани слияния государств, давая пустые обещания Путину и получая за них значительные преференции со стороны властей РФ. В первую очередь – лично для себя. Но выполнение обещаний никогда не было «сильной стороной» белорусского вождя, пытавшегося играть в «биполярность».

Белорусское правительство 3 сентября 2019 передало для одобрения президенту Александру Лукашенко проект программы действий по интеграции. В ней была заложена концепция, предусматривающая выполнение принципа «две страны – один рынок». 6 сентября этого же года премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев парафировали программу интеграции двух стран. Был утвержден перечень дорожных карт – в список вошла 31 такая карта. Дальнейшая работа в этом направлении практически не велась.

После августовских событий 2020 Беларусь потеряла надежду на демократическое самостоятельное развитие. Власти превратили выборы президента Беларуси в фарс. По официальным данным, Лукашенко получил 80,1% голосов. Независимые организации производили свой подсчет. Они получили совсем другое расписание -56% по Тихановской, 34% по Лукашенко. Люди не согласились с такой наглой фальсификацией и вышли на улицы. Более трех тысяч человек по всей Беларуси были задержаны милицией вечером 9 августа и в ночь на 10 августа. Более двух тысяч из них - в Минске. Такого в новейшей истории страны просто не было. Беларусь захлестнула волна протестных демонстраций и стачек, которые были зверски подавлены силовыми структурами диктатора.

Уничтожив оппозицию и попытки общественного сопротивления узурпации власти Лукашенко, власти Беларуси полностью открыли свою диктаторскую сущность. Санкционная реакция Запада на события в Беларуси поставила точку в попытках Лукашенко "смотреть в обе стороны". Угроза утраты власти принудила белорусского диктатора к более активным действиям по интеграции в РФ. Общественно-политический и экономический кризис Республики Беларусь позволил Кремлю навязать ускорение интеграционных процессов.

Кремль считает подписание 4 ноября так называемого интеграционного декрета Союзного государства своей победой в многолетней борьбе за полный контроль над Республикой Беларусь. Но подписанные бумажки действительно не стоят и десятой доли того, что планировалось в 2018-2019 годах. Среди подписанных документов нет ни политической интеграции, ни наднациональных органов с едиными министерствами. Не идет речь о переходе РБ на российский рубль и всеобщую армию... Поэтому говорить о победе Кремля достаточно преждевременно. Это только очередные намерения и обещания.

Тем более что Лукашенко привык давать обещания и потом их не выполнять.