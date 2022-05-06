Дружественный петтинг за 150 миллиардов

Тот, кто не может иметь друзей по личным причинам, чаще всего, себе друзей пытается купить. В путинской России друзей нет. От слова «совсем»! Но Кремлевская власть тратит огромные средства на то, чтобы по крайней мере «купить» себе сторонников. Страны Африки, Латинской Америки и Азии, режимы которых «по образу и подобию» России иначе как «диктаторскими» не назовешь, охотно пользуются деньгами и другими ресурсами России, и тщательно и бесконтрольно придает им по «первому запросу».

Но на фоне «каких-то» миллионов или даже десятков или сотен миллионов долларов, финансирование Россией Беларуси выглядит как нечто непонятное и нецелесообразно даже с «новоимперской» точки зрения Путина. Беларусь уже давно превратилась в «дотационный» регион России, из года в год беззастенчиво «высасывает» из Кремля все больше миллиардов. Долларов США.

Следует отдать должное изворотливости Лукашенко, обещания которого Путин до сих пор воспринимает «чистую монету». «Картофельный диктатор» использует любую возможность, чтобы вновь и вновь попросить деньги. И получить их под очередные призрачные обещания, которые он щедро раздает Путину. В начале этого лета режим Лукашенко в Беларуси получил от России очередной транш кредита - на 500 000 000 долларов. Полгода назад - еще один, на такую же сумму. Конечно, это может выглядеть как просто крупный заем, которую одна страна выдает другой и получает свои проценты. Но в белорусско-российских отношениях это работает иначе: деньги исчезают в «пропасти» Лукашенко и его окружения, проценты накапливаются, долги по кредитам с каждым годом растут, а Лукашенко однако получает все новые и новые займы.

Такая «модель финансового взаимодействия» возникла между двумя странами далеко не вчера. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), только с 2005 по 2015 годы Лукашенко получил 106 млрд долларов от России. И это только прямых субсидий!

Энергетические преференции для Беларуси со стороны России, состоящих из более низких, по сравнению с другими импортерами, цен на поставляемый Минске газ, неуплату Беларусью пошлин на нефть, беспошлинный импорт нефтепродуктов из России и так называемое «перерастаможивание» российской нефти, по оценкам Института энергетики и финансов, с 2011 по 2020 годы «стоили» Кремлю 35 млрд долларов (нефть) и 19 млрд (газ). То есть еще 54 млрд долларов США «скрытых» субсидий в энергетической отрасли.

Еще можно добавить к этим астрономических льготные кредиты Беларуси, срок действия которых Москва постоянно продолжает, а условия займов - просматривает. Наиболее яркий пример такой поддержки - кредит на строительство Белорусской АЭС в 10 млрд долларов. Как при этом расходуются кредитные средства от России, неизвестно. Лукашенко использует их по своему усмотрению.

Россия предоставила Беларуси преференциальные условия доступа на российский рынок, которых нет у других стран-реципиентов Российских денег. Это позволяет существовать целым отраслям белорусской промышленности - в первую очередь, пищевой и машиностроению. Вместе с льготными кредитами преференции при допуске на российский рынок, по расчетам Института энергетики и финансов, принесли экономике Беларуси с 2011 по 2020 годы 11 млрд долларов.

Упрощение пограничного контроля и привилегированный таможенный статус Беларуси «стоит» России миллиардных (в долларах США) убытков. Только незаконный ввоз в Россию миллионов пачек сигарет без акцизных сборов с 2011 по 2020 годы привело к потере Россией примерно 2,6 млрд долларов. А ввоз контрабандной подсанкционной продукции Беларуси с 2014 по 2020 годы – 4,2 млрд долларов.

Еще один источник дохода для Минска - конфискация собственности российских компаний на территории Беларуси. Самый яркий пример - ситуация с Белгазпромбанк, акционерами которого являются Газпромбанк и ОАО «Газпром», в 2020 году. Трудно оценить финансовые потери российских акционеров если одних только картин из коллекции Белгазпромбанка было конфисковано около 150 единиц на сумму более 20 млн долларов США. Конечно, это не миллиарды долларов, но, как сказал бы Лукашенко, «копеечка до копеечки» ...

Не существует в мире стран, которые Россия поддерживала больше, чем режим Лукашенко в Беларуси. Но эти огромные средства вряд ли пошли или пойдут на развитие страны или повышение уровня жизни простых белорусов. Белорусская экономика находится в глубокой стагнации и страдает от отсутствия стимулов для развития. Такая русская «поддержка» скорее убивает экономику республики, позволяя обогащаться только семьи «картофельного диктатора» и его ближайшему окружению.