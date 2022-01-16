Другой Казахстан

Каждый мечтает о подарках. Особенно в праздники. Тем более – на Рождество! Для детей это конфеты и игрушки. Маленькая Даша, например, мечтала об интерактивной собачке. Но вряд ли она ожидала, что такая желанная игрушка поступит в сопровождении пожеланий от лидера ЛДПР Жириновского. И еще меньше она ожидала болезненных размышлений о причинах и последствиях, к которым прибег Жириновский, который, похоже, на старость совсем сошел с ума. Ну, это такое. Бог ему судья. Даша сейчас не поймет, а потом забудет бред политика и у нее все будет хорошо.

О каком подарке для себя мечтал сам Жириновский мы не знаем. И это к лучшему. Где какие вещи должны быть только в воображении. Да и то – не все. Как бы только от таких «желаний» не страдали люди. Но в России есть лицо, человеком его назвать очень тяжело, от болезненных желаний которого страдают даже не отдельные люди – а целые страны.

Путин потребовал себе в Новогодние и Рождественские праздники Казахстан. Не больше и не меньше. Суверенную страну, даже дружественную России, но – не свою, не подвластную старому диктатору. И такое «безобразие», потому что Путин считает «безобразием», если то, что он видит, ему не принадлежит, он решил исправить. О том, каким образом Путин реализует свои «мечты», как никто не знает Украина, которая кровью своей дала отпор путинским «мечтам», огромными потерями завоевав право остаться свободной и независимой. Теперь пришло время Казахстана.

Путин, как по нотам, создал предпосылки для введения миротворческих сил ОДКБ на территорию Казахстана. Подготовленная и разыгранная спецслужбами России комбинация имеет несколько задач. Отстранить от власти клан Назарбаева, начавшего «отбиваться от рук» Кремля; превратить суверенную страну в стопроцентного вассала, закрепив таким образом свои азиатские и общепланетарные амбиции; в конце концов – «увязать кровью» членов ОДКБ. Задачей этой организации названа защита территориально-экономического пространства стран – участниц договора совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов, а также природных катастроф большого масштаба.

В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Несмотря на многочисленные попытки Кремля втянуть страны-участники в свои агрессивные действия, ОДКБ как единый военно-политический союз все эти задачи выполнял пока только виртуально. Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) ни разу не участвовали в боевых операциях. До «сделки по наведению порядка» в Казахстане.

Казахстан и Россия являются ближайшими соседями и важнейшими союзниками не только на постсоветском пространстве, но и на международной арене. Характер взаимоотношений государств определяется уникальной географической данностью – самой длинной в мире государственной границей протяженностью 7,5 тыс. км. Вдоль границы расположено 12 российских и 7 казахстанских регионов.

России крайне необходим Казахстан как надежный партнер в экономической, безопасной и геополитической плоскости. Но отношения России с Казахстаном в последнее время значительно ухудшились из-за множества конфликтных точек и роста скрытого напряжения, обусловленных как внутренними причинами, так и глобальными тенденциями. В условиях роста популярности национально-патриотической идеологии и укрепления национального самосознания в Казахстане, периоды совместного проживания казахстанского и русского народов в одном государстве начали рассматриваться как негативно отразившиеся на развитии страны.

Казахи стали понимать, что «дружба с большим соседом» ничего хорошего не принесла собственной стране.

Запрос на усиление национально-патриотической идеологии привел к постепенному вытеснению казахстанцами неказахской национальности из политической сферы. Так, по итогам прошедших в начале января 2021 года парламентских и муниципальных выборов представительство неказахов (преимущественно – россиян) значительно сократилось в законодательных органах власти по сравнению с прошлыми составами. В последние годы был взят курс на латинизацию казахстанского языка и в целом усиление роли казахского языка в политической жизни.

В целом, Казахстан стал осознавать свою значимость и все чаще смотреть в сторону Западного партнерства и Китая. Такое течение событий не мог устраивать Путина, привыкшего к рассмотрению Казахстана исключительно в качестве карманного «партнера» (чит. сателлита). «Другой» Казахстан, самостоятельный, проевропейский и демократический никак не соответствовал мечте о «собственном величии и всеобщем доминировании» кремлевского диктатора.

Самое маниакальное стремление к величию стало причиной того, что сейчас Запад Казахстана строит баррикады в защиту независимости от ОДКБ. В Актау и Жанаозене митингующие строят блокпосты, чтобы не допустить войска ОДКБ. В Алматы продолжается стрельба и ожесточенные бои. Есть погибшие. Они лежат на дороге. На улицах когда-то спокойного прекрасного города стоят разбитые машины с изуродованными людьми. Казахстан захлестнула тьма, кровь и смерть…

Путин в очередной раз демонстрирует стабильность и неизлечимость своих преступных мечтаний и прихотей. Имперская болезнь зашла слишком далеко и уже не поддается лечению. Современная власть России – это стабильное Мировое Зло.

Кстати, возглавляет силы ОДКБ в Казахстане генерал-лейтенант Андрей Сердюков, возглавлявший операцию по аннексии Крыма весной 2014 года. Стабильное Зло имеет свои стабильные признаки и лицо.