Дождались!

8-й Рамштайн, недавно проходивший в Германии, получился довольно неоднозначным с первого взгляда. Особенно, с точки зрения путинских пропагандистов, определенный, к счастью – короткий, промежуток времени наслаждался отсутствием согласия между партнерами Украины по немедленной поставке танков. Украинцы уже заждались Леопардов, зато получили ужимки в российских СМИ вроде «мы же вас предупреждали, что Запад поматросит – и бросит!»

Россияне на радостях устроили даже показ "уничтоженного и захваченного украинского оружия" в музее-заповеднике Кировска. На свою голову… Затурканные победной пропагандой россияне были поражены отсутствием у «экспозиции» «сот героически уничтоженных Хаймарсов», никаких тебе ни Брэдли, ни кучи Байрактаров. Несколько советских танков Т72-Б и несколько БТР необъяснимой принадлежности. И все… А как же «священная война России против Запада»? Где же вожделенный конашенковым «Западный хлам»?!

Но даже такое, испорченное дешевой экспозицией, но еще достаточно «праздничное» от несогласованности позиций коалиции по отношению к Леопардам, настроение длилось у «скрепных» всего 2 дня. Европа и США быстро доказали, что «продажная любовь» присуща только России, а коалиция действительно единственная в своем желании помочь Украине «не только словами, но и делом». 48 следующих за Рамштайном часов стерли хорошее настроение россиян. И уже Америка предоставляет Абрамсы, Франция – Леклерки, Британия – Челленджеры, Германия не против не только передачи долгожданных Леопардов Польшей, но и сама готова предоставить такую необходимую технику Украине. Причем – в достаточном количестве. Лишь по Леопардам речь идет не о 5 или 10 «пятнистых» из категории «мишени Бундесвера», а о сотнях боевых подготовленных машин. И не в конце года, а быстро через дни или недели.

Следующий девятый Рамштайн, как говорят в МО Украины, будет "воздушным". Есть уверенность, что вскоре небо Украины станет родным или для F-16 или для Европейских военных самолетов. Тогда стопроцентно фраза «русская, что с Е», будет отражать моральное состояние «победителей». Очнуться жители путинских болот конечно не смогут, но уничтожать вражескую орду украинским Защитникам станет гораздо легче.

Скорее бы… Украина заслуживает победы. Быструю и окончательную. Враг, принесший бесконечное горе на украинскую землю, уже «зажился» в этом мире. По данным ООН не менее 17,6 млн. украинцев нуждаются в многосекторальной гуманитарной помощи. Когда-то цветущие украинские города превращены врагом в пустыню. Разрушена инфраструктура. Разрушены судьбы. Утерянные жизни. Десятки тысяч украинских душ нуждаются в возмездии и мести. И мы обязательно рассчитаемся с врагом за каждого украинца. 122 тысячи уничтоженных орков это мало, для того чтобы утолить боль от наших потерь.

Мощное современное оружие от партнеров в руках настоящих украинских Героев, защищающих свою собственную Родную Землю – это страшная и сокрушительная сила, которая способна полностью разорвать кровавое русское чудовище и отправить его в ад.