Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым отдал приказ перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие чиновники ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".

На третий день войны Путин пригласил поддержки у Казахстана и Армении, снял начальника генштаба, обсуждает вопросы мобилизации граждан. Россия вместо блицкрига получили тысячи своих «200-х» и новый Афган или Чечню, да еще с полной поддержкой Украины мировым сообществом. Как говорится, в общем-то «залезли ногами в жир».

Спрашивается, что должен делать Шойгу как министр обороны РФ, когда переговоры Киевом не дадут желаемого Кремлю результата и он лично получит приказ от безумного верховного главнокомандующего об активации красной ядерной кнопки?

Вариант первый.

Быть верным присяге и немедленно выполнить патриотический приказ взбалмошного. И начать процесс превращения мира в пепел. А также приступить к срочной передислокации всех россиян в рай.

Вариант второй.

Применить табельный ПМ и осуществить такой долгожданный «транзит власти», в пользу любого человека (включая себя) считающего вопрос о срочной передислокации россиян в рай преждевременным.

Других вариантов нет.

Чтобы вы посоветовали Шойгу?

Вариант очевиден. Потому что Путин будет так и сидеть в бункере до последнего россиянина…