Дно россии

Ровно 32 года назад, 12 июня 1990 года, I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Согласно документу в РСФСР признавалось равноправие политических партий и общественных организаций, провозглашался принцип разделения власти, объявлялось верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории РСФСР, признавалась необходимость существенного расширения прав автономных республик, автономных областей и округов и т.д.

Россия, как и другие бывшие республики Советского Союза, получила возможность начать свою жизнь с самого начала и построить новые суверенные страны с учетом исторических уроков прошлого, учесть ошибки «развитого» и не очень социализма и правления «вождей», которые, в конце концов, уничтожили СССР.

Некоторым республикам это удалось. Процесс реализации надежд и ожиданий на лучшую жизнь был очень тяжелым. Но, наконец, украинцы, грузины, жители вновь созданных стран Балтии получили реальную государственную свободу и независимость.

Некоторые бывшие республики остались на «уровне» разрушенного «совка». Некоторые за 32 года так и не смогли найти свой путь и продолжают «выписывать зиг-заги».

И только россия практически с самого начала определила себя наследницей умершего СССР, взяв от своего «предшественника» все самое худшее и грязное, и смогла за 32 года не только «догнать», но и стремительно «опередить совок» в преступлениях власти, агрессивной политике, отсутствия каких-либо прав и свобод граждан и тотальной пропагандистской лжи.

Во времена Ельцина у россии еще были шансы на выбор другого, по-настоящему демократического, пути развития. Она жаждала «перемен» и могла еще иметь будущее. Любые надежды на «Изменения», о которых так вдохновенно пел Виктор Цой, были разрушены на рубеже тысячелетий, когда к власти в кремле пришел владимир путин. Человек, начавший конечный этап грехопадения тысячелетней россии.

Что может «праздновать» 12 июня современная путинская россия, которая за 22 года правления диктатора превратилась в мирового изгнанника во всех своих проявлениях? Следует ли называть «праздником» день неоправданных надежд и утраченных перспектив? И имеет ли моральное право хоть что-нибудь праздновать страна, которая стала личным врагом всех порядочных и мыслящих людей на планете?

Была ли россия в своей многовековой истории действительно мощным государством? Ответ на этот вопрос оставим профессиональным историкам, желательно, объективным и беспристрастным. Мощность и могущество современной путинской россии измеряется лишь количеством пропагандистских «скрепных» басен, которые с успехом развенчивает Украина, превращая в удобрения «непобедимых русских витязей», имевших неосторожность выползти из логова и, в угоду своему помешанному управленцу, вторгнуться на территорию Свободной страны.

Война, развязанная путинской властью против Украины, стала последним гвоздем в гроб путинской россии. Кровавая агрессия кремля 2022 года ознаменовала собой конец длительного периода после развала СССР, в течение которого считалось возможным еще хоть как-то изменить к лучшему социальные, культурные и политические настроения, складывавшиеся в России веками. Всему Мировому сообществу стало очевидно, что путинская империя трансформироваться в цивилизованное государство никогда не сможет. Никогда! Путин в гробе преступной войны похоронил последнюю надежду россиян на любое улучшение. Окончательно похоронил саму россию…

Вряд ли поздравления, которые на «день россии» получил путин от диктатора Лукашенко и Ким Чен Ина, президентов Туркменистана и фейковых ЛНР/ДНР смогут поднять настроение стране, которая стремительно и необратимо падает в бездну.

Истерические «празднования», проходящие сегодня по всей многострадальной псевдоимперии, больше всего напоминают тризну, как завершающую часть погребального обряда, которая издавна состояла из жертвоприношения, военных игр и пира в честь умершего. Огромную тризну – потому что умерла целая страна, которую уже никто даже не пытается «понять разумом» и которую украинцы, которых умирающая империя так и не смогла сделать «жертвоприношением», сейчас очень уверенно «измеряют последним аршином».

Украинцы тоже присоединились к последнему российскому «празднованию», уничтожив очередную порцию «былинных богатырей» и «почтя память» умершей для окружающего мира страны. У мертвого российского посольства в Киеве сегодня прошла акция-«тризна», организованная активистами Общественного Объединения «Агентство Развития Демократии и Информационных Свобод».

Все по-настоящему… Венок, речи, «пожелания»… Все то, чего только и заслуживает страна-преступник во главе со своим помешанным президентом.

Россия получила «изменения». Не те, правда, на которые рассчитывал и к которым призывал Виктор Цой и которых когда-то «требовавших их сердца». Но каждый получает только то, что заслуживает.

Путинской россии удалось превратить праздник в собственную поминальную тризну…