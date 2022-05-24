Дипломатия диалога

23 августа в Киеве состоится учредительный саммит Крымской платформы. Цель этой встречи, в которой планируют принять участие представители нескольких десятков стран и международных организаций, добиться, чтобы тема возвращения Крыма в состав Украины не исчезала из мировой повестки дня. На этом международном мероприятии планируется принять итоговый документ - хартию или декларацию. Этот документ будет открытым к подписанию и после саммита.

Ключевой целью создания такой международной переговорной платформы является необходимость внесения в приоритетную международную повестку темы деоккупации Крыма и возвращения полуострова в Украину. По данным МИД Украины, по состоянию на начало августа более 30 стран и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платформы.

Согласие на участие дали Великобритания, Канада, Эстония, Литва, Латвия, Молдова, Турция, Франция, Нидерланды. Публично объявили о своем участии президент Польши Дуда, президент Латвии Егилс Левитс, президент Словакии Зузана Чапутова, президент Европейского Совета Шарль Мишель, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Из США в статусе представителя президента Байдена приедет министр транспорта Питер Буттиджедж, ряд стран будут представлять министры иностранных дел.

Кроме того, 180 экспертов из 33 стран планируют принять участие в Крымской платформы.

Власти России напуганы успехом дипломатической инициативы Украины, которая получила такую широкую поддержку на международной арене. Поэтому Кремль активно «накачивает» информационное пространство заявлениями о «возможных провокациях» и пытается усилить прокремлёвскую риторику новыми выдумками об «Украинской угрозе» и «враждебном Западе». Вице-премьер так называемого «крымского правительства», постоянный «представитель Крыма» при президенте России Георгий Мурадов заявил, что «киевская власть готовит целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, направленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе». Говоря о саммите «Крымская платформа», который этот недополитик называет «русофобской сходкой», Мурадов отметил: «К сожалению, провокации против России - обязательная составная часть этого антироссийского проекта. В ходе международного саммита так называемой «платформы по деоккупации Крыма» будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, направленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе». По его словам, организаторы саммита намерены использовать тему Крыма, чтобы длительно, по заданию США и НАТО, расшатывать международную обстановку вокруг российского полуострова...

«Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что считать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу Крымская платформа, недружественным в отношении России шагом, как прямое посягательство на ее территориальную целостность», - заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

12 августа министр МИД России посетил оккупированный Крым. Но не для того, чтобы помочь населению выйти из кризисной ситуации подтоплений, нехватки питьевой воды и состояния экологической и социальной катастрофы, к которой практически привела крымчан оккупационная власть. Министр иностранных дел России приехал, чтобы рассказать жителям полуострова, уставшим от заявлений в духе медведевского «просто денег сейчас нет, вы держитесь здесь, вам всего хорошего, хорошего настроения и здоровья!», о ... «неонацистских, расистских настроениях современной украинской власти». «Через неделю состоится очередной шабаш, «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать ласкать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», - в частности, заявил Лавров, выступая на встрече с участниками арт-кластера «Таврида».

Кремль активно шантажирует и угрожает другим странам, чтобы они не включались в Крымскую платформу. Тот же так называемый вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что учредительный саммит «Крымская платформа» может обернуться для участников «болезненными последствиями». «Государствам-участникам саммита нужно четко донести, что они, посягая на нашу страну, могут попасть в число недружественных нам стран», - сказал он.

Такая повышенная активность публичной лжи и патологическая возбужденность Кремля четко указывает, что Украинская дипломатическая инициатива «Крымская платформа», как международный инструмент деоккупации и возвращения Крыма, может реально повлиять на ситуацию и заставить Россию отступиться. Поэтому нужно ожидать и быть готовыми к усилению провокационной риторики путинских СМИ и чиновников из Кремля. И всегда помнить, в чем настоящая сила. А настоящая сила - всегда в правде!

А ПРАВДА - на стороне Украины!