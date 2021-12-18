Дилер счастья, или Геополитическая падла

Что главное для наркодилера? Подсадить на «иглу» как можно больше клиентов. Все остальное - вторично. И качество, и стоимость, и прочее. Сейчас Россия, как наркодилер, пытается подсадить Европу на свою газовую иглу «Северный поток 2». И делает это, должны отметить, небезуспешно ...

Достаточно смешно выглядят официальные заявления Кремля о том, что строительство газопровода не имеет никакого отношения к геополитике. Все стороны процесса прекрасно понимают, что как только заработает «Северный поток 2», Европа полностью подпадет под энергетическую зависимость от своего «большого» соседа. Борьба «зеленых» за запрещение атомной и угольной энергетики позволит России практически полностью контролировать энергетическую систему Европы. Это будет означать крах «независимости» не только для Украины, но и для Европы в целом.

К сожалению, отношение к возможным последствиям для своих государств большинства европейских правительств, прямо говоря, не понятно. Газопровод активно поддерживают Германия, Франция и Австрия. Безусловно, желание избавиться от лишних расходов на платежи стран-транзитеров и тем самым получить доступ к более дешевым энергоносителям, стимулируя за счет этого рост своего ВВП, вполне естественное и понятное. Но возникает вопрос, готовы ли европейцы ради роста показателей ВВП уйти в энергетическое «рабство» к соседу, который уже доказал не только Европе, но и всему Миру свою непорядочность и агрессивность? Никто не собирается идеализировать Соединенные Штаты, и готова ли Европа в настоящей геополитической войне между Россией и Америкой, принять сторону восточного соседа?

И дело не в том, что я Украинец, и моя страна Украина может оказаться на грани экономической пропасти от такой энергетической экспансии Кремля. Мы знали, на что шли, когда поднялись против «большого брата». История нас научила пониманию «дружественного отношения» со стороны Кремля. И мы устоим и не упадем перед ним на колени. Но готова ли Европа, как те Гамельнские крысы, «очарованной толпой» утопиться под звуки флейты Кремлевского флейтиста ?!