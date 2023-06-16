Все ли грехи одинаково страшны? Убийство - это страшный смертный грех? А если это убийство врага, пришедшего на твою землю и убивающего твоих родных? А убийство бешеного животного, в которое превратились те, кто когда-то возможно и был человеком, но потом, с помощью и принуждением путинской власти потерял все человеческое и стал орком-оккупантом, может считаться грехом? Глупый вопрос! Ведь как может быть грехом защита Любви?! К своей Семье, своей Стране, своей Земле! Убивая врага, украинцы защищают свою Любовь. А Бог - это Любовь!

Слишком эмоционально? А как еще может адекватный человек реагировать на то, что российский зверь делает с Украиной и украинцами? Где взять спокойствие и рассудительность, когда каждый день гибнут родные братья и сестры, родители, подростки и младенцы? Когда враг посягнул на самое святое, на наших детей, похищая их с временно оккупированных территорий и отрывая от корней семей и Родины молодые ростки Украинской Нации!

По информации Европейского Парламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей с 2014 года может достигать от 16 до 300 тысяч. Официальная москва цинично заявляет, что "эвакуировала" 744 тысячи несовершеннолетних украинцев. Какая бы цифра не соответствовала действительности, 300 или 744 ТЫСЯЧИ - она не станет менее страшной. СОТНИ ТЫСЯЧ УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ ВО ВРАЖЕСКОМ ПЛЕНУ! Как не потерять рассудок? Но мы, украинцы, на это не имеем права!

Зачем это путину? Причин достаточно много. Во-первых, демографическая катастрофа в России, которая практически сделала невозможным естественное восстановление населения, поставила под угрозу способность российской нации к эффективной организации своего жизненного пространства. Никого учить, некому работать, уменьшение налогов, упадок производства... Россия медленно вымирает, поэтому сотни тысяч украденных украинских детей - это тот ресурс, с помощью которого кремль пытается хоть как-то улучшить ситуацию.

Во-вторых, похищение детей ложится дополнительным психологическим бременем на украинскую Нацию, которой и так, сейчас, во время полномасштабной российской военной агрессии, трудно и тоскливо. Дополнительная психологическая нагрузка, по мнению кремлевских преступников, может надломить украинскую волю.

Третье - похищенные дети могут использоваться в качестве "предмета торгов". Ситуация для путинской власти уже давно очень далека от "победы за 3 дня" и на горизонте уже четко просматривается кремлевское поражение со всеми возможными последствиями для организаторов и участников преступлений против Украины. Поэтому украинские дети могут превратиться в "живой товар" в обмен на какое-то ослабление неотвратимого наказания.

Еще одной причиной похищения и принудительной депортации маленьких украинцев является информационно-пропагандистская составляющая. Кремль разыгрывает "детскую карту" с самого начала агрессии 2014 года. "Мальчики в трусиках", по мнению пропагандистов должны были создать мощную иллюзию "звериной сути Киевского режима" и подогреть российский социум к восприятию аннексии украинских территорий, как "освобождение братского народа, страдающего от жидо-бандеровского произвола".

Львова-Белова, которая является уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ, заявляет, что россия никогда не занималась "депортацией" украинских детей, а проводила их "эвакуацию из-под обстрелов для их безопасности". "Украина ничего не сделала для эвакуации детей из Мариуполя. Где были гуманитарные коридоры? Где была эвакуация детей? То же самое сейчас происходит под Бахмутом, когда мы вот сейчас с моими сотрудниками вывозили оттуда детей. Мы спасали детей".

Не понятно, как еще не поросло перьями ротовое отверстие лживого животного, которое уже получило вместе со своим сумасбродным кормчим Путиным ордера на арест от МУС по обвинению в военных преступлениях в виде незаконной депортации населения (в том числе детей) и незаконного перемещения населения (в том числе детей) с оккупированных территорий Украины в Россию согласно статьям 8(2)(a)(vii) и 8(2)(b)(viii) Римского статута.

"Эвакуация" - это так россия называет похищение несовершеннолетних украинцев с временно оккупированных территорий под видом "псевдооздоровления" или "псевдообучения"? Или преступное неправомерное лишение родительских прав с последующим перемещением детей в "спортивно-оздоровительные лагеря", которые больше соответствуют названию "гулаг" на территории рф и Беларуси, которых уже насчитывается около сотни (только известных!) - это "эвакуация"?

Большинство представителей животного мира планеты можно заставить отступить от своей территории, забрать у них добычу, уничтожить в конце концов. Но пока существо живое - оно будет защищать своих детишек до последнего вздоха, за гранью своих физических возможностей, несмотря на то, насколько враг, угрожающий его потомкам, сильнее или страшнее. Украинцев не сломить даже такими зверскими поступками, как похищение детей. От этого мы станем только сильнее в своей ярости к мерзким похитителям. Кремль в очередной раз ошибся и сделал совсем неверный шаг в сторону пропасти. Но, похоже, путин и его последователи этого не понимают.

Да оно и не удивительно. Потому что защита своего потомства - это сущность всего живого, а путинская россия уже давно мертва.