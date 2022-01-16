«День солидарности Кремля с террором»!!!

Мировое сообщество уже начало привыкать к тому, что по всему миру появляются люди с военной выправкой и с финно-венгерской внешностью. «Зеленые человечки» или «Дети композитора Вагнера» постоянно возникают в местах и странах, с которыми Кремль пытается протащить свои нечистые руки. Появляются сами и с ними появляется ТЕРРОР. Террор, который несет горе невинным людям!

Это человеческая трагедия ... Но есть еще и трагедия мирового уровня. Это трагедия самого существования имперской тоталитарной власти Кремля! Болезненное желание которой считать себя всемогущей и непревзойденной несет угрозу не только собственному населению, но и всем, в первую очередь, окружающим ее странам, всему живому!

Империя Россия всегда старалась забирать все, что «прибито гвоздями к полу»! 81 год назад, практически в эти дни, Польша «на себе» ощутила подтверждение этого тезиса. Бесперспективно противоречить историческим фактам! А именно историческим фактом является то, что в ситуации августа 1939 четко просматривается чистая геополитика и имперские интересы со всех сторон, в том числе и со стороны Кремля, который вел свою игру.

Так называемый пакт Молотова-Риббентропа является подтверждением того, что Москва всегда считала себя сильным игроком в геополитические шахматы. И как сильный игрок, по мнению Кремля, она имела право разыгрывать собственные комбинации, используя свои и не только фигуры и пешки, ломая тем самым комбинации своего оппонента. Польши не стало. Она оказалась той пешкой на геополитической доске, которой пожертвовали ради имперских амбиций.

К сожалению, ничего практически не изменилось до сих пор. Россия отводит определенные роли другим странам в своей «игре». И ей очень не нравится, когда так называемые «пешки» пытаются выйти за рамки своей ролевой функции. Сейчас такая роль «пешки» надоела Беларуси, которая пытается стать самостоятельным игроком. Но Кремль мало беспокоят желания других фигур. Он играет в свои игры.

Такое поведение Кремля, его «стиль игры» несет угрозу цивилизованному миру. Это уже очень давно понятно для большинства стран Европы. Еще около полутысячи лет назад, великий князь литовский и король польский Сигизмунд в письмах к Папе Римскому и ряда европейских монархов представил битву под Оршей, состоявшейся 8 сентября 1514 между пятнадцатитысячным войском под командованием князя Константина Ивановича Острожского, в то время Гетьмана Великого княжества Литовского, Русского, Жемайтийского и Королевства Польского и московским войском во главе с воеводой Иваном Челядниным, как эпическую победу над восточными схизматиками, что является главной угрозой западному миру. Тогда Объединенной Европе удалось победить Московскую империю.

Удастся ли Европе настоящей отстоять принципы демократии или она станет фигурой «на износ», как Польша образца 1939? Выбор вариантов очень ограничен!

«Нет», если Европейские страны не хотят падать с геополитической «доски» - выбора нет совсем! Приближается время, когда никто не сможет «отсидеться в кустах», и будет вынужден четко определить, на какой стороне и за какой цвет он «играет».

За цвет СВОБОДЫ или за цвет ТЕРРОРА!