22 июня Украина отметила День скорби и чествования памяти жертв войны. 80 лет назад, 22 июня 1941 несмотря на тайное соглашение о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа 1939 года) и тесное военно-экономическое сотрудничество с СССР нацистская Германия атаковала советские части по всей линии границы от Балтийского до Черного моря. Началась немецко-советская война 1941-1945 годов как основная и самая кровавая часть Второй мировой войны. Ее бои стали практически самыми масштабными в военной истории XX века.

Путь к решению войны был открыт Пактом Молотова - Риббентропа 23 августа 1939. Согласно неотъемлемой частью пакта - тайным протоколом к нему - нацисты и коммунисты делили Восточную Европу на зоны интересов. В результате этих договоренностей Третий Рейх получил возможность беспрепятственного вторжения в Польшу. СССР расширился за счет Западной Беларуси и Западной Украины, Бессарабии с Буковиной, трех стран Балтии, а также части Финляндии.

Во Второй мировой войне приняли участие более 80% человечества, боевые действия проходили на территории и при участии 2/3 государств, тогда существовали. Война началась 1 сентября 1939 вторжение войск нацистской Германии в Польшу, а завершилась 2 сентября 1945-го безоговорочной капитуляцией Японии.

К воюющих армий было привлечено более 110 000 000 солдат, общие потери военных и гражданского населения составляют от 50 до 85000000 человек. Во время войны были осуществлены крупнейшие в истории преступления против человечества (в частности Холокост), а также впервые и в последний раз использовано атомное оружие.

Трагедия украинского народа в годы Второй мировой заключалась в том, что на момент начала войны он был разделен между несколькими государствами. Украинцы, лишенные собственной государственности, вынуждены были воевать за чужие интересы и убивать других украинцев. На территории Украины сразу велось несколько войн, которые были частью Второй мировой войны и которые она спровоцировала:

германо-польская война 1939-1945 гг. - сначала открыта фронтовая, а после падения Польши - подпольная.

немецко-советская 1941-1945 гг., Открытая и подпольная, потом вновь открыта фронтовая.

немецко-украинская 1941-1944 - подпольная.

малоизвестная польско-украинская война (1942-1947) - подпольная.

советско-украинская (1939-1954), самая длительная из этих войн - подпольная, началом которой стали антисоветские выступления времен первой советской оккупации, а завершением - разгром подполья и захват его последнего руководителя.

Более 7000000 сыновей Украины в целом воевало на стороне Объединенных Наций в составе армий

Великобритании и Канады (45000 человек);

Польши (120000)

СССР (более чем 7000000)

США (80 000)

Франции (6000)

освободительного движения в самой Украине (100000 в УПА).

Более 2,5 миллиона украинцев были награждены советскими и союзническими медалями и орденами. Более 2000 стали Героями Советского Союза, из них 32 - дважды. Ас союзной авиации Черниговчанин Иван Кожедуб - трижды.

За освобождение Днепропетровской области Золотую Звезду получили 586 человек. За всю войну только на киевском направлении звание Героя Советского Союза получили примерно на 20 воинов больше. Во время всех других битв их было значительно меньше. Например, в битве за Москву - 110 (из них двое днепропетровчан), Сталинград - 126 (3), на Курской дуге - 176 (3).

Об ожесточенности боев говорит и то, что на территории области четверо бойцов закрыли амбразуры свои телом, но все они родом из других мест. Навечно остались на Днепропетровщине 93 тыс. Воинов-защитников.

На Днепропетровщине 22 полных кавалеров ордена Славы. Больше только у выходцев из Орловской области - 23.

Всего за годы войны звания Героя Советского Союза получил 181 уроженец Днепропетровской области. Из них пятеро удостоены этого звания дважды. С 99 Героев Советского Союза, закрыли своим телом амбразуры - четверо из Днепропетровщины. Один из них, Александр Матросов первым согласно приказу Главнокомандующего занесен в списки своей части навечно ...

Украина в результате Второй мировой войны претерпела материальных потерь в размере более 45% от ущерба всего СССР. Совокупные демографические потери украинцев и граждан Украины других национальностей на протяжении 1939-1945 годов пока оцениваются в более 8000000 человек. По подсчетам ученых, Центральная, Южная и Восточная Украина потеряла 30% населения, Галичина - 22%, Волынь и Полесье - 12%. Для пополнения демографических потерь военного периода республике понадобилось около 25 лет.

По послевоенным подсчетам, было разрушено около 700 украинских городов и 28 000 сел, сожжено около 320 000 хозяйств.

Украинцы выстояли в мясорубке Второй мировой. Возродили экономику и промышленность. Возродилась Нация. Но День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне символизирует не триумф победителей над побежденными, а должен быть напоминанием о страшной катастрофе Второй мировой войны и предостережением, что нельзя решать сложные международные проблемы вооруженным путем, ультиматумами, агрессией, аннексией. Важнейшим итогом войны должны быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его всеми разумными средствами. Именно поэтому Украина выбрала европейскую ответственную модель памятование под лозунгом «Никогда снова» вместо экзальтированной манипуляции под лозунгом «Можем повторить».

К сожалению - история повторяется. Сейчас, как и в годы Второй мировой войны, Украина воюет с агрессором. Сегодня это путинская Россия, посягает на нашу территориальную целостность. Для нас это война за свободу, цивилизованность, демократию и европейские ценности против имперских амбиций коварного агрессивного соседа-преступника. Мощь нашего народа, наших вооруженных сил является залогом существования государства и обеспечения прав человека для граждан.

Днепропетровщина доказала свою верность Украине в бурных событиях зимы 2013-2014 годов. События революции достоинства в Днепре на Европейской площади, возле памятника Чкалову и Днепр-Арены доказали, что Днепр - это Украина.

Герои Днепра и сегодня стоят на защите национальных интересов и целостности государства Украина. Тысячи днепропетровчан защищают страну от захватчика. Около 600 жителей Днепропетровской области отдали свою жизнь на Востоке Украины ради победы над путинским оккупантами. И победа над врагом, как и в годы Второй мировой, куется не только на фронте. Без крепкого тыла, без постоянной поддержки гражданами Украины демократических ценностей в местах, полная тотальная победа над врагом невозможна. Днепру есть чем гордиться. Десятки общественных организаций и тысячи патриотов Днепропетровщины стоят на защите достижений революции Достоинства и не дают поднять голову внутренним врагам Украины. Среди таких патриотов - представители ДООО «Инициативный форум Приднепровье», которые вместе с представителями ОО «АРДИС» организовали и провели патриотическое мероприятие «Путин = Гитлер» в Днепре.

Сегодня, в День памяти и скорби, мы должны еще раз напомнить Путину, действия которого все больше напоминают действия сумасшедшего диктатора Гитлера, о недопустимости дальнейших попыток, направленных на нарушение территориальной целостности суверенной Украины. Сегодня власти России ведет себя как разрушитель системы международных отношений, основанной государствами-победителями Второй мировой войны. В этом она больше напоминает гитлеровскую Германию 1930-х накануне глобального конфликта. Но Путину следует помнить, чем закончилась кровавая история его исторического прототипа. История циклична. И справедлива. Поэтому беспрекословно «Враг будет разбит!» и «ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!» Потому, за нами - ПРАВДА!

В этот День мы помним тех, кто так и не вернулся с войны. Тех, кто первыми приняли на себя страшный удар. И тех, чьи жизни были искалечены и разрушены в той страшной войне.

Вечная память погибшим.

Честь и слава живым героям!