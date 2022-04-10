День независимости Беларуси

16:11 11 июля Киев, Украина

3 июля Беларусь отметила День независимости. К большому сожалению, той настоящей НЕЗАВИСИМОСТИ, к которой так исторически стремился народ Беларуси, в стране практически не осталось. Как и свободы и демократии ...

Дата 3 июля установили по итогам республиканского референдума в 1996 году.

Именно 3 июля 1944 войска СССР освободили Минск от оккупационных войск нацистской Германии. Этот праздник «со слезами на глазах» для всего белорусского народа. День памяти погибших. Тех, кто положил жизнь за освобождение Беларуси от фашистского нашествия. Тех, кто верил, что делает это для счастья и мира белорусов. По независимости родной страны.

По иронии судьбы, именно 1996 стал началом потери независимости. На том же республиканском референдуме, по итогам которого была установлена дата празднования белорусами Дня независимости, Лукашенко смог «продавить» решение, которые стали первым шагом к потере самой цели победы - свободы и независимости. Расплывчатыми формулировками «изменения в Конституцию предложенные президентом / парламентом» Лукашенко удалось отобрать у белорусов «Погоня» и бело-красно-белый флаг как символ борьбы с врагами, сделать русский язык государственным, расширить свои полномочия и разогнать парламент, заменив его на подконтрольные национальные сборы.

Именно с этого времени Беларусь начала постепенно терять суверенитет и право на собственный самостоятельный путь развития. Российские власти делает практически все возможное, чтобы превратить Независимую Беларусь на пограничную провинцию «Новой Империи». Уже на время проведения республиканского референдума существовали договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 21 февраля 1995 и договор об образовании Сообщества России и Беларуси от 2 апреля 1996 Однако их было недостаточно для возвращения «в родную гавань». Получив больше власти Лукашенко приступил к созданию так называемой «Союзного государства России и Беларуси». Такие политические маневры вызвали массовые акции протеста, которые жестоко подавлялись внутренними войсками.

Позже были подписаны договор о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 и договор о создании союзного государства России и Беларуси от 8 декабря 1999 года. Под давлением общества финальную версию все же было подкорректированы в направлении сохранения внешних признаков суверенитета Беларуси, однако это не остановило процессов поглощения суверенной страны соседом агрессором.

Ситуация в стране все больше напоминает оккупацию страны враждебным белорусов режимом, который опирается на пророссийских силовиков. Фактически, это и есть оккупация. Режим и его сторонники все больше отдаляются от национального белорусского этноса, пренебрегая предпочтения и направленность подавляющего большинства населения.

Национальное восстание 2020 дало надежду, что белорусский народ избежит исторической смерти в ближайшей исторической перспективе. Впрочем, массовые демонстрации хоть и продолжались несколько месяцев, и никаких результатов не достигли. И если сначала Лукашенко похож на загнанного зверя, который боится протестов и не уверен в себе, то сейчас белорусский диктатор уже вернул себе покой и медленно, но системно осуществляет террор против оппозиции.

Белорусам нужно признать, что борьба за их демократию и независимость является по сути борьбой с Россией, а не только с Лукашенко. Батька - просто олицетворение российской модели власти и зависимости от Кремля, поэтому невозможно достичь демократии и уважения к базовым правам человека, не войдя в фазу конфликта с Россией. Это доказано Украины.

Лукашенко по указанию Кремля уничтожает Беларусь. Уничтожает ее национальное сознание и самоидентификацию. Уничтожает язык. Уже осенью белорусскоязычных задержанных обозначали краской для более жесткого обращения в тюрьмах. Сейчас перешли в наступление на системообразующие пункты белорусского национального общества. Независимые информационные ресурсы, в том числе большинство белорусскоязычных, в стране закрыты или заблокированы, а все магазины, продающие товары с этнической и национальной символикой, закрыты.

Провластные историки выступают с абсурдными заявлениями, пытаясь дискредитировать национальных и национальную символику. С киосков «Билсоюздруку» выбрасывают новейшие белорусские или двуязычные издания, такие как «Народная воля» или «Наша история».

Беззащитный народ не может победить в открытом противостоянии с вооруженным войском. И сегодня нет сомнений, что в случае реальной угрозы режиму лояльные к нему люди в погонах легко расстреляют с боевого оружия любое количество демонстрантов и подавят их танками. Если будет такой приказ. А он обязательно будет. Потому судьба Белоруссии решается не в Минске, а в Кремле. А Путину наплевать на возможные жертвы. Воровской режим не остановится ни перед чем ради своих захватнических планов.

Украина прошла свой трудный путь к настоящей свободе и независимости. Кто знает, если бы тогда, 7 лет назад, настоящие украинцы не стиснула зубы и не дожали режим Януковича, как ситуация выглядела бы сейчас. В свободолюбивого народа Беларуси тоже нет другого пути, чем дожать прокремлевский режим Лукашенко. Ради Будущего. Ради Свободы. Ради Независимости!

3 июля украинцы вместе с белорусами почтили память погибших в протестах против преступного режима и фальсификации выборов в 2020 году возложением цветов в Посольство Беларуси в Киеве. Представители ОО «АРДИС», как и весь народ Украины, поддерживают братскую Беларусь в стремлении к свободе, справедливости и независимости.

Украина и Беларусь рядом. Мы вместе!

Жыве Беларусь!