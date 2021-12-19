Демография путинской России

В 2021 году Россию может ожидать очередной демографический провал. Рождаемость в январе составила 106 000 человек (что на 10 процентов меньше прошлогоднего января), смертность, наоборот, увеличилась на 34% и в абсолютных числах составила 220 000 человек. Зафиксированная Росстатом месячная скорость вымирания населения соответствует годовой смертности в 2600000 человек - рекордной за все время статистики, охватывающей период с конца Великой Отечественной войны.

Предыдущий максимум Росстат зафиксировал в 2003 году - 2300000 человек, или в среднем 191,6 тысячи в месяц.

Фактическое число смертей за последние 12 месяцев составило 2,18 миллиона (это максимум с 2005 года). При этом темпы роста смертности стали беспрецедентными с 1947 года, следует из исторических статистических данных, которые приводят «Открытые медиа». Тогда из-за засухи, вывоз продовольствия за границу и создание резервов зерна на случай новой войны, умерло на 37,2% больше людей, чем годом ранее.

В декабре 2020 темп роста смертности был еще выше и достигал 63,1% год к году. Кроме военного времени, это рекорд с 1933 года, когда в СССР бушевали голод, коллективизация и репрессии. Тогда число смертей слетело на 70% (согласно оценке демографов Евгения Андреева, Леонида Дарского и Татьяны Харьковой, которая приводится в книге «Демографическая история России: 1927-1959»).

Помесячная статистика не совсем точна, поскольку Росстат пользуется данным ЗАГСов, а значит, данные влияют выходные, когда учреждения не работают, а люди рождаются и умирают без выходных. Квартальная, полугодовая и годовая статистика в этом плане выглядит более точной.

Однако убыль населения за один только месяц в 113 000 человек для страны с официальной численностью менее полутора сотен миллионов - это очень много. Тем более, что тренд носит негативный характер уже достаточно давно.

Для режима здесь двоякая ситуация. С одной стороны, люди - это «новая нефть», а потому чем больше «смердов», тем больше оброк можно собрать. С другой - социальные обязательства, к которым власть относится буквально с ненавистью, а потому сокращения ненужных старых людей - просто праздник. Уничтожение здравоохранения бьет в первую очередь по старикам, хотя, конечно, и остальное население тоже здоровьем похвастаться не может.

Уменьшение населения будет компенсироваться миграционными потоками, но здесь своя проблема: кризис. Уровень зарплат в России приближается к диким странам Третьего мира, а потому трудовые мигранты, которые в основном и пополняют число новых граждан России, едут все менее охотно. Поэтому и здесь можно ожидать проседания статистики.

В целом Россия вошла в устойчивую тенденцию сокращения численности населения. Главная причина демографических провалов - это, конечно, сегодняшняя политика властей. Человеконенавистническая в своей сути. Здесь и тотальная бедность в стране, и катастрофическое состояние всей социальной сферы и проблемы с продовольствием. Как справедливо говорится, «человек есть то, что он ест», а когда главной составляющей продовольственной корзины составляют субстанции на основе пальмового и соевых заменителей, то вряд ли стоит рассчитывать на здоровое население.

Жизнь и развитие страны Россия постоянно упирается в одну и ту же проблему. Нынешний имперско-путинский режим - он об уничтожении страны и народа. И никак иначе. Какую русскую статистику не взять - она только об этом. И ни о чем другом.