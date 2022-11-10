Дело времени

«Частичная могилизация» вызвала незначительное падение рейтингов кремлевских властей. Но такие колебания в 5-10% вообще не беспокоят оцепление путина, потому что никак не влияют на способность диктатуры «держать народ в повиновении». «За» стало поменьше, но «Против» не увеличилось. Учитывая доминирование в российском социуме конформистских настроений у подавляющего большинства населения и практическое отсутствие способных к неповиновению действующему режиму, количество «За» уже давно утратило какую-либо решающую роль. Разве что для оправдания лживых результатов псевдодемократических выборов.

«Проблемы и неурядицы» мобилизации, ставшие на определенный промежуток времени практически лейтмотивом информационного пространства даже на россии, с животным смирением были восприняты российским обществом. Ни отсутствие адекватного снаряжения, ни ржавое оружие, ни отправка на 0 сразу после военкомата и значительные потери среди новобранцев не заставили общество осудить действия власти.

«Могилизация», как и планировалось кремлем, прошла при «значительной поддержке и понимании» населением России. Почему? Для ответа на этот вопрос достаточно проанализировать результаты опросов. Поддержали «могилизацию» в подавляющем большинстве пенсионеры (т.е. те, кому она не «светила») и жители маленьких депрессивных городов и городков, для которых обещанные кремлем «золотые горы» единственная возможность улучшить свое жалкое существование.

Именно проблема «невыплат» обещанного стала главной причиной недовольства и сопротивления мобилизованным. Ни о каких «нравственных принципах» и «преступности приказов» речь не идет. Вообще! Как пелось в известной песне: «Мораль – неудобный груз, для тех, чей карман пуст». А подавляющее большинство мобилизованных никак не может похвастаться «наполненными карманами».

Проблемы «могилизации» никак не повлияли на рейтинги Путина и Ко. Кремль "отыграл" свою партию по уже проверенной тактике "борьбы с ковидом". Все, что хорошее – это кремль и центральная власть. Все, что вызывает недовольство и непонимание населения России – «инициатива на местах». Именно губернаторы и местные власти оказались в роли «козла отпущения» за неурядицы.

Безусловно, риски того, что мобилизованные вскоре станут главными актерами социального недовольства, а их семьи – носителями гражданского протеста – сохраняются. Но, во-первых, – кремль уверен в том, что сможет «заткнуть рот» недовольным или принудительным аппаратом или рублем (в крайнем случае). Во-вторых – всегда найдется «фигура», которая возьмет на себя все невзгоды. В условиях тотальной пропаганды и страха репрессий это не проблема для кремля. Пока что…

Как бы то ни было, уровень социального напряжения на россии увеличивается. Даже роковое отношение к смерти, так присущее российскому обществу и уже апробированное на «ковидном фоне», в конце концов, не выдержит нагрузки и приведет к «прорыву дамбы». Рейтинги рейтингами, но после «прорыва» не спасет кремль ни массированная пропаганда об «угрозе укробандеровцев» и «хищном Западе», ни копеечные подачки на «чтобы не сдохли».