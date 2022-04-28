Деградация опричников

Главная опора Владимира Путина - это абсолютно бесконтрольные со стороны российского общества и парламента спецслужбы. За годы правления Путина, когда-то мощная и практически всемогущая спецслужба превратилась в прислугу для воров и предателей. Путин 20 лет последовательно превращал и ФСБ, и МВД в структуры, главная задача которых - помогать воровать ему и его друзьям.

Конечно, в современном ФСБ есть определенная доля честных, порядочных офицеров, которые борются с наркопреступностью, террором, разведывательно-диверсионной деятельностью. Но, в отличие от таких настоящих профессионалов, значительное количество сотрудников задействовано руководством ФСБ в борьбе с оппозицией, в подготовке покушений, в репрессиях против собственного народа.

Те, кто борется с оппозицией, выполняет политические заказы, защищает власть жуликов и воров, коррупционеров, их криминальную деятельность, не могут не понимать, что они настоящие предатели страны. Они давно нарушили присягу. Ведь в ней написано, что офицер, который поступает на службу в ФСБ, должен служить закону, Конституции, Родине, охранять права и свободы народа, готов отдать за это свою жизнь. А на деле он против народа, против прав и свобод и стоит на защите коррупционеров и преступников.

ФСБ деградирует. Для выполнения репрессивных задач не нужны настоящие профессионалы. Их заменили совсем бессовестными, аморальными, деградирующими личностями, для которых важны не моральные и профессиональные принципы, а - деньги. Поэтому постоянные провалы в работе этой структуры уже никого не удивляют. Еще в 2007 году генерал Виктор Черкесов, который был другом президента Владимира Путина и одним из важнейших «чекистов», публично предостерегал власть Кремля о деградации спецслужб. Шокировав коллег в спецслужбах и нарушив закон молчания, он опубликовал на страницах «Коммерсант» драматический манифест: «Нельзя позволить, чтобы воинов заменили купцы». Но достаточно вспомнить, как отличился полковник ФСБ Кирилл Черкалин.

Во время обыска у него нашли 200 000 000 долларов наличными. Эта рекордная куча денег, как оказалось, не принадлежала полковнику, а была так называемым "общаком" чиновников ФСБ высокого ранга.

По мнению заместителя главного редактора «Новой Газеты» и бывшего офицера ФСБ Валерия Ширяева, его бывшая служба больше похожа на опричников Ивана Грозного, которые в 16 веке жестоко расправлялись с врагами царя. Но при этом они еще и беззастенчиво грабили подданных. Современные «опричники» в перерывах между накоплением тон долларов, травят врагов «трона» химическим оружием.

Наиболее громким провалом ФСБ стала попытка отравления оппозиционера Алексея Навального в 2020 году. Бессовестная ложь Кремля о ситуации вокруг этого события лишь подчеркивает примитивизм и беспомощность работы современных спецслужб РФ. В начале июня этого года на сайте navalny.com появился репортаж «Вся правда об отравлении Навального», в котором, шаг за шагом, документально обоснованная ложь Кремля и доказана реальность отравления Навального боевой веществом «Новичок».

Читая факты, приведенные авторами и рассматривая копии документов, касающихся этого дела, берет оторопь от впечатляющего непрофессионализма и топорности работы спецслужб и циничности поведения руководства Кремля, которое с самого начала знал, что Навального отравили. Все необходимые анализы были проведены. Факт и результаты этих анализов были скрыты, а Кремль продолжает врать-то об обмене веществ.

Расследование в России просто не было. Ни формально, ни по существу. Вместо этого все усилия были брошены на то, что сбить всех с толку, придумав иностранный заговор.

Кремль требует доказательства из Германии и ОЗХО (международной организации по запрещению химического оружия), имея их все у себя под носом. Требует биопробы Навального, хотя они есть в России.

Пропали или были похищены записи с камер видеонаблюдения из отеля и одежду Навального со следами «Новичка». Были сфальсифицированы медицинские документы, оригиналы которых опубликованы в материале. Ответственный сотрудник ФСБ, «поведя» на примитивную основание, дает информацию о реальном ходе событий, прямо указывая на факт отравления. Материал расследователей очень богат факты, прямо указывают на умышленное отравление «личного врага» Путина по заказу Кремля.

Препятствование правосудию, преступный сговор, ложь, подделка документов ... Огромное количество людей - от верхушки власти, которая является настоящим заказчиком этого преступления, в провинциальных врачей и следователей, их выполняют, - все участвуют в этой попытке убийства. Убийства такими «чистыми руками» спецслужб РФ гражданина своей страны.

Очень быстро тайное стало явным. Несмотря на все попытки Кремля, прокремлевских СМИ и официальных лиц высокого уровня откреститься от этого преступления, неудачная попытка убийства Стремительно только подчеркнула ту пропасть, которая отделяет современную путинскую власть от любых моральных ценностей. А граждан России - от любой надежды на демократическое развитие страны, где «правит бал» безумный царь со своими опричниками.