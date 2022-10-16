Даже не лягушки...

232 дня безосновательной агрессии против Украины ничему не научили россиян. С упрямством незрелого ума, который пытается сломать все, что не понимает и к чему не привык, «дети болот» продолжают восхвалять своего пожилого «вождя» и радоваться украинскому, временному, как и оккупация некоторых украинских территорий, горю, при этом находясь в постоянном, русско-традиционном в горе.

Создается впечатление, что эволюция остановилась на границах россии и решила оставить пустые попытки привить местным аборигенам жажду развития и процветания. «Сойдет и так!» - любимая пословица россиян полностью отражает обреченную покорность огромной страны жизни в грязи, болезнях, злобе и зависти к окружающему яркому миру.

Ни преступные действия кремлевской власти, ни собственные сыновья, возвращающиеся домой «к березкам» в полиэтиленовых мешках, ни международные экономические санкции и презрение всего мира к нации россиян не могут сдвинуть с «мертвой точки» сознание русского народа. Невозможно пробудить то, чего нет. У подавляющего, критического большинства россиян самосознание остановилось на уровне больного на голову раба, несущего по колено в грязи ноши с «венценосным» управителем и при этом считающего себя «атлантом», держащим небосклон.

Россия – рудимент цивилизации. И, как всякий рудимент, она постепенно отпадает от тела мирового общества. Например, на российском кузбассе, за три квартала этого года родилось 15 134 малыша, а умерло – 29 024 человека. Россия вымирает. Сама по себе. Своими "силами". В этом году уже зафиксировано на 26,1% больше, чем в прошлом году, преступлений с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. А год еще далеко не истек! Глупая кремлевская война против Украины только ускоряет этот процесс вымирания руками украинских защитников.

Международные экономические санкции оказались для россиян чем-то абсолютно их не касающимся. На первый взгляд самих россиян. В общей сложности 83% жителей «сверхдержавы» не испытали дефицита из-за отсутствия зарубежных компаний, покинувших российский рынок. Сказалось ли пресловутое «импортозамещение»? Огромное сомнение по этому поводу… Или, возможно, потому, что 83% рабов и так никогда не пользовались «дарами цивилизации» вообще и именно поэтому у них такое удивление вызывает сама возможность использования сияющего фаянсового изделия, как отхожего места, а не как средства для хранения и набора минеральной воды? Где и в каких скотских условиях нужно вырасти и прожить десятки лет, чтобы при наличии теплого «компакта» копать привычное и такое «домашнее» отхожее место во дворе? Или кипятить «на газе» воду в электрических чайниках?

Вместо того чтобы хоть как-то улучшить условия никчемного существования (не путать с условиями проживания!) собственного населения, путин тратит миллиарды долларов на то, чтобы рассеять «скрепный» тлен на окружающий мир. При некоторых тяжелых болезнях разрушенная психика больных провоцирует их на преднамеренное распространение заразы. Это печальный медицинский факт. У путина та же история. И болезнь прогрессирует…

На символических воротах к россии, если бы таковые были, надо бы повесить надпись на итальянском языке «Lasciate ogne speranza, voi ch'entrate» - «Оставь надежду, каждый, кто сюда входит»… Как на воротах в ад в «Божественной комедии» Данте. Нет надежды у россиян на какое-либо улучшение. Пока кремлевская болезнь у власти - россия будет еще глубже проваливаться в грязь. И каким бы «скрепным» и привычным для россиян оно ни было – это не сметана, которую сказочная лягушка сбила на масло и вылезла из горшка. Да и в большинстве своем россияне – далеко не сказочные лягушки, способные на активные движения ради своего спасения. К тому же и «российский» горшок с грязью не имеет дна…

Кстати, пусть не обижаются на автора лягушки, потому что он ставит их россиянам в пример, который для них (россиян), похоже, просто недостижим…