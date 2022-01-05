«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» Цитата неизвестного, но очень впечатлительного подсудимого

Российские власти продолжают систематически уничтожать любые проявления инакомыслия в стране. Недавно прокуратура Москвы по поручению Генеральной прокуратуры провела проверку ФБК, штабов Навального и некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан». По результатам проверки, прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд административный иск и просит признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. Без всякого сомнения, «честный и беспристрастный» российский суд поддержит просьбу прокуратуры.

В пресс-релизе прокуратуры утверждается, что «Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции" ».

Теперь, если суд поддержит просьбу прокуратуры, сотрудникам ФБК и членам штабов Навального может угрожать преследование по статье 282.2 УК - организация деятельности экстремистской организации. За организацию такой деятельности (часть 1) статья предусматривает лишение свободы от шести до десяти лет или штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан. Понятно, что в таком случае, Алексей Навальный попадает в категорию «организаторов» и ему «светит» еще +10 к уже полученным срокам.

Любое участие в деятельности запрещенной организации (часть 2) наказывается лишением свободы от трех до шести лет или штрафом от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Понятно, что в случае удовлетворения судом иска прокуратуры, вся деятельность ФБК, штабов Навального и некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан» будет прекращена. Власть получит возможность завести огромное количество уголовных дел и сотни активистов-оппозиционеров окажутся за решеткой. Это касается не только работников этих организаций, а также простых волонтеров и сочувствующих, тех, кто раздает листовки или вообще берет любую то участие в «непровластных» активностях.

А те, кто останется на свободе, станут перед выбором - «свобода под дудку Кремля» или преследования и играть.

С 2012 г. Кремль усилил наступление на свободу слова, избирательно квалифицируя критические высказывания по определенным темам как угрозы национальной безопасности и попытки раскачать ситуацию в обществе, вводя значительные ограничения на свободу слова в интернете и взяв курс на тотальное отслеживание протестной активности.

Направленные против внесистемной политической оппозиции и независимой гражданской активности, эти меры по факту касаются всех россиян. Любой гражданин, недовольный экономической ситуацией или тот, что даже в минимальной степени не разделяет внешнеполитический курс Кремля, лишается права голоса.

Свобода выражения мнения составляет одну из неотъемлемых основ демократического общества и распространяется не только на информацию и идеи, которые воспринимаются положительно, но и на оскорбительные, шокирующие или неудобные для власти высказывания. Российское правительство должно уважать и защищать право граждан свободно получать и распространять информацию и выражать отличную от общепринятой или критическую точку зрения. Но Кремль настолько «увлекся» собственными имперскими амбициями, воспринимает любой проявление инакомыслия, как непосредственную угрозу собственному существованию.

Сужение рамок для выражения мыслей стало одним из направлений общего наступления власти на гражданское общество, развернутого после массовых протестов 2011 - 2012 годах и возвращения Владимира Путина в 2012 г. в президентское кресло. За прошедшие годы парламент принял ряд законов, которые ограничивают свободу слова и информации или могут быть использованы в этих целях.

Имплементация большинства из этих законов идет достаточно активно. Несмотря на то, что Конституция России гарантирует каждому свободу убеждений и их выражения и запрещает цензуру, изменения законодательства привели практически к невозможности россиянам пользоваться своими неотъемлемыми правами, которые прописаны в Конституции РФ.

Репрессивная машина Путина все больше набирает обороты. В год выборов в Государственную Думу следует ожидать тотальное наступление Кремля на любые демократические права и свободы, которые уже и так совсем чужды российскому обществу настоящего.