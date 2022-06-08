Да когда уже?!!

В последнее время интернет пространство пестрит сообщениями и слухами о тяжелых болезнях, которые "навалились" на пожизненного предводителя. Онкология, психические заболевания на стадии обострения, возрастные критические изменения. Создается впечатление, что общество пытаются таким образом подготовить к смене власти в кремле.

Эксперты интернет-сети, профессиональные врачи и психологи, простые корреспонденты - все пытаются анализировать внешний вид и поведение путина, акцентируя внимание на малейших сдвигах мнимой нормы. Желание «рассмотреть» неизлечимую, смертельную (в ближайшее время) болезнь злостного диктатора, поставившего весь мир на грань дальнейшего существования, вполне понятно. Но соответствуют ли действительности слухи и прогнозы? Или, возможно, это очередной «трюк» из тех, которые так любят выходцы из КГБ?

Путин привык не «Жить», а «Играть». И во всех своих «играх» он пытается «играть» исключительно по своим правилам и всегда оставляет себе пути для тактического отступления. Если бы старик в своем маразме играл исключительно игрушечными оловянными солдатиками у себя в бункере, то он никому бы ни был нужен и никто не уделял бы столько внимания состоянию его здоровья. Но, к сожалению, путин перенес игру «в солдатики» из бункера на поверхность, в реальную жизнь. И сегодня его реальная, а не игрушечная армия пытается захватить и поработить суверенную Украину.

Даже не нужно быть экспертом в медицине, чтобы понимать, что путин неизлечимо болен головой. Только «человек» вышедший из ума может отдавать приказы на убийства, изнасилования, пытки, мародерство. На безосновательную преступную агрессию против ни в чем не повинных людей по вымышленной больным старческим умом псевдопричине.

С умом все понятно: его (ума), в общечеловеческом измерении, у путина нет. Черепную коробку диктатора заполняет какая-то звериная кровавая масса, которая полностью подконтрольна первобытным убийственным инстинктам. Но такое ли смертельно больное старческое тело и когда ждать вывоз тела из бункера?

Скорее всего, слухи о «смертельной прогрессирующей болезни» – это лишь очередной этап «игры» путина. Поняв недееспособность своих первоначальных планов и угрозу конечной потери даже остатков доверия (идолопоклонства) русского общества к своей персоне, путин готовит себе пути к возможному тактическому персональному отступлению. «Я смертельно больной человек! Что вы от меня хотите?».

Осознавая возможность собственной «политической смерти», путин пытается сейчас подготовить кремль к такой смене власти, которая утолит международную (да и внутреннюю) ненависть к его персоне, но позволит сохранить контроль над страной. Отречение от власти по состоянию здоровья позволит ему получить пространство в назначении своего «наследника» и оставить себе реальные рычаги власти, выведя себя из-под удара от поражения россии в преступной войне против Украины.

По информации из открытых источников путин сейчас активно обсуждает с людьми из близкого окружения концепцию постепенного ухода от власти и способы обеспечения «наследственности» при смене руководства режима. В качестве «преемника» диктатора все чаще звучит фамилия дочери путина, катерины тихоновой, которая уже осенью этого года имеет шанс возглавить «партию власти «рф» и занять пост президента россии на возможных досрочных выборах в следующем году.

Имеют ли под собой такие слухи и предположения объективное основание – время покажет. Так же, как и то, насколько путин болен телом, а не только умом. Главный вопрос для нас не в том, когда умрет путин. К сожалению, все варианты возможного претендента – преемника диктатора, для Украины и украинцев не имеют практически никакого значения. Среди «фигур» нет ни одной, способной прекратить преступный агрессивный курс кремля.

Но, все равно, страшная смерть от затяжной болезни, которая разъела и уничтожила не только уже и без того потерянный разум, но и само тело мирового преступника, удовлетворила бы желание огромного количества людей по всему миру. В конце концов, когда чего-то желаешь всем сердцем, и ты не один, когда нас таких десятки миллионов в самой только изуродованной войной Украине, - это обязательно сбудется!

Пусть оправдаются все прогнозы и экспертные выводы о тяжелом состоянии здоровья диктатора и его скорой смерти. Желательно – страшной!