Надоело читать новости о Венгрии. Понятно, что Седая кобыла Орбан выплясывает на задних лапках перед путлером за российские энергоносители и идею-фикс отобрать у Украины с помощью псевдоимперии "исторические территории" украинского Закарпатья. Но здесь Витек не угадал - Закарпатье является неотъемлемой частью Украины и его территориальная целостность не подлежит сомнению. Кроме того, он, видимо, не знает, или забыл, чем всегда заканчивались такие "территориальные претензии" для Венгрии.

Черт с ним, забыл да и забыл. Напомним! Но как можно было забыть о том, каким ужасом и кровью всегда заканчивалась для венгров "русская помощь"?

Начнем с давних времен. Венгерская национальная революция 1848-1849 годов с ее требованиями освобождения венгров от власти Габсбургов заставила Австрийского Императора дать венграм частичную автономию. Но народные волнения не прекратились и к августу 1849 года бунт был жестоко подавлен российскими (!!!) войсками во главе с фельдмаршалом Иваном Паскевичем. Один - ноль явно не в пользу Венгрии.

Идем дальше. Победа стран Антанты в Первой мировой привела к распаду Австро-Венгрии и падению монархии. В результате так называемой Революции астр, 16 ноября 1918 года Государственное Собрание отменило монархию и провозгласило Венгерскую Народную Республику.

На волне революционного "хайпа" в России, 21 марта 1919 года, было провозглашено создание Венгерской Советской Республики. Коммунистическая партия Венгрии, созданная в Москве (!) 4 ноября 1918 года из бывших военнопленных и эмигрантов, договорилась об объединении с социал-демократами в Социалистическую партию Венгрии и получила полную власть над второй в мире "советской республикой".

Правительство социалистов-коммунистов во главе с Белой Куном радиограммой проинформировало Ленина о том, что в Венгрии установлена "диктатура пролетариата" и предложило заключить союз между РСФСР и Венгерской советской республикой с целью противодействия Антанте. Но "Страна Советов", втянутая в гражданскую войну, ничего, кроме "советов" и моральной поддержки Венгрии предоставить не могла. Кремль "кинул" венгров и они остались предоставлены сами себе. Вполне закономерно, что власть коммунистов продержалась недолгих 133 дня. Румынские войска, при поддержке Антанты, вошли в Венгрию.

Два - Ноль, ипостаси России ведут в матче.

Ставка на Гитлера во Второй мировой для Венгрии завершилась тем, что столь желанное венгерской дипломатией возвращение земель закончилось полным территориальным фиаско. В 1947 году Венгрия, согласно Парижскому мирному договору, потеряла территории, приобретенные в 1938-1940 годы. 10 февраля 1947 года было объявлено, что все территориальные приобретения Венгрии после 1 января 1938 года являются недействительными. Все вновь возвращенные земли были переданы Румынии, Чехословакии и Югославии. Более того, Чехословакия получила в придачу еще и три села на правом берегу Дуная...

Венгерский народ, проживавший на вновь отчужденных территориях, подвергся серьезным гонениям. В соседних государствах происходили погромы, были изданы законы, ограничивающие права венгров, и изгнана часть венгерского населения. В одной только области Бачка, которая снова отошла к Сербии, партизаны-коммунисты убили несколько десятков тысяч венгров. А в Словакии несколько десятков тысяч венгров были высланы из страны.

С победным счетом Три - Ноль ссср разместил свои войска на территории такой "суверенной" Венгрии и страна окунулась в "светлое российско-срсровское будущее", которое быстро привело к невероятной нищете населения Венгрии. Продукты выдавали по карточкам. Впервые за свою тысячелетнюю историю аграрная страна была вынуждена импортировать зерно.

В конце концов, Орбан совсем забыл о событиях осени-зимы 1956 года, когда простая Венгрия поднялась против "социалистически-российского рая". Чем завершились те события? Введением в "суверенную" Венгрию для подавления

В конце концов, Орбан совсем забыл о событиях осени-зимы 1956 года, когда простая Венгрия поднялась против "социалистически-российского рая". Чем завершились те события? Введением в "суверенную" Венгрию для подавления народного восстания 17 дивизий: 60 тысяч военнослужащих и шесть тысяч танков. Красавец Будапешт захлебнулся кровью: 2652 убитых и 19226 раненых венгров, стремившихся избавиться от "русско-советского" ига.

Счет уже даже надоело отслеживать. Разгром...

Не научила Виктора Орбана история. Он родился на семь лет позже тех кровавых событий. Но разве это его может оправдать?

"То, чего хотят от нас империя Сороса, брюссельские бюрократы и демократы в Америке, мы не можем и не хотим им давать. Администрация США будет продолжать желать, чтобы мы были вовлечены в войну: поставляли оружие и давали больше денег Украине, или, по крайней мере, позволили Брюсселю дать Украине наши деньги", - орет на весь мир получатель стипендии "Империи Сороса" в 1989 году, лишь подтверждая этим болтовней свою собственную, очень короткую и избирательную память.

Так и хочется предложить Виктору Орбану пройти пешим маршрутом на Валдай, для ночевки в палатке Путина и Шойгу исключительно на основе "строгой мужской дружбы"! Витя, иди! Там твое место! Поздравь "задним числом" или в "устной форме" своего хозяина Путина на его день рождения!

Но ведь к самим венграм, которые за века уже "наелись" крови от российской "дружбы", возникает множество совсем не простых вопросов…