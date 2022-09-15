Цвет Нации

Много можно спорить о том, какая нация самая мужественная, преданная и объединенная. Видимо представителям каждой нации есть что сказать и привести примеры. Утро 24 февраля этого года расставило все точки над «і» и исключило все споры по этому поводу. Всему миру стало очевидно какая самая мужественная и объединенная нация в мире, так и ее антипод – самая мерзкая, самая забитая и никчемная…

Кремль основал свой «кровавый конкурс» на определение нации-победителя, даже не понимая и не осознавая страшных последствий для России. 204 дня безосновательной преступной агрессии против Украины, которая уже пересекла все возможные «красные линии» 3-дневной «спецоперации», доказали все ничтожество российского общества, которое так активно радовалось и хлопало в ладоши в первые дни оккупации, а теперь в отчаянии следит за быстрым и позорным бегством оккупанта с украинских земель.

Бравые марши и улыбающиеся лица сменились нытьем по поводу необходимости прекращения огня и приглашения к переговорам. Еще бы, совсем неожиданно для псевдонации псевдопобедителей война оказалась на границе с самой ячейкой Зла и уже стучится в двери приграничных областей россии. С каждым днем все громче! И, рано или поздно, эта дверь будет открыта, то есть – выбита с косяками украинской армией.

И нигде не спрятаться потомкам строго. Разве что – за Уралом. Возможно… Если украинцы «успокоятся» на курске, ростове или москве.

И никто не поможет «бедным обиженным бандеровцами россиянам». Армия практически разбита, на Эритрею надежды мало, умеренные «китайские тигры» вместо помощи заберут даже то, что до сих пор не забрали у России, но уже давно считают своим. А собственные «мужественные защитники» уже исчерпывают последние запасы полиэтиленовых мешков. Да и не осталось тех «защитников» (или их никогда и не было?). А «дети гор» и «татуированные сидельцы» совсем не «тянут» ни на «мужество», ни на «преданность».

Да и кому они могут быть преданными? Несуществующей «скрепной нации», серому и мерзкому скоплению биомассы с искривленными потребностями и призрачными мечтами? Или старому ошибочному диктатору, уже давно «растаявшему» в своих многочисленных клонах и уже не понятно, жив ли он до сих пор, или уже давно в первом ряду на концерте «поющего парика»?

Нечего и некому защищать в россии. Ибо, как выяснилось, нет такой ни страны, ни нации в полном смысле этих слов…

А Украина есть! И будет всегда! И уже весь мир в этом убедился. И есть Украинская Нация, Настоящая, объединенная и мужественная! Ибо только Настоящую Нацию защищают все, вместе, независимо от возраста или пола! Только за Настоящую Нацию в бой идут преподаватели университетов, владельцы мощных кампаний и банков, певцы, актеры, танцоры. Те, кто в другой стране и другого Рода мог бы спокойно следить «с тыла» за развитием событий на фронте и сочувствовать потерям, попивая утренний кофе в солнечном дворе собственного дома.

Невозможно даже представить, что бы прима «Государственного академического Мариинского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге» защищала с оружием в руках, например, курск. Это не о них. Не о россиянах.

Это об украинцах. Настоящих. Тех, кто в мирное время отдавал себя полностью служению Украинской Нации, а с началом войны стал на защиту своей страны, несмотря на «регалии» и «мирные» достижения.

Есть такое понятие, как «цвет нации». Для Украины – каждый украинец – ее цвет. И нет разницы между преподавателем универа или простым токарем-фрезеровщиком. Между теми, кто с оружием в руках защищает свой дом, свои семьи, близких и родных. И кто погибает на фронте от мерзости, решившейся поднять руку на Украинскую Нацию.

Грусть… Война всегда забирает лучших… Член Национального союза художников Украины, лауреат премии в области скульптуры им. М. Ярошенко скульптор и керамист Святослав Пашинский, солист балета Национальной оперы Украины Заслуженный артист Украины Александр Шаповал… Сотни, тысячи фамилий, всемирно известных и простых украинцев, представителей Украинской Нации, отдавших за нее свою жизнь. Не за звание, не за официальный почет, тем более – не за деньги.

За Свободу и Будущее Украинской Нации!

Поэтому враг обречен. Ибо давно обеднела «земля русская» героями (если таковые даже когда-то и были). Остались только убийцы, мародеры и мерзость, из которой настоящую Нацию никогда не создать. И прогнившие «скрепы» здесь не помогут…