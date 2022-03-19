Российские власти оказались в состоянии «цугцванга». Любые дальнейшие действия приведут к ухудшению ситуации для Кремля.

Продолжать наступление агрессор практически не имеет возможности. Войска «заканчиваются», нравственный дух, который и в первые дни наступления оставлял желать лучшего, совершенно подавлен. Сил на победное наступление в России не осталось. От мощных тылей осталась практически разрушенная экономика страны, которая уже находится на грани дефолта.

Остановить наступательные действия и пытаться удержать захваченные территории не отвечает первоначальным намерениям и будет воспринято обществом даже внутри собственной страны как поражение.

И удержать даже эти маленькие кусочки Украины в условиях тотальной ненависти украинцев к захватчику будет абсолютно невозможно. Только при условии тотального геноцида украинского населения агрессор может удержать свои позиции.

Но, в этом случае, власть Кремля безвозвратно поставит себя в одно историческое измерение с фашистами. Тогда даже взвешенная европейская дипломатия будет вынуждена дать «отмашку» на тотальное уничтожение захватчика, объединив все усилия, включая коллективную военную операцию по ликвидации мировой угрозы миру и демократии.

Единственный оставшийся выход – это признать свою вину и поражение, отступить, покинуть оккупированные территории и вернуться в Россию в места постоянной дислокации. И, вместе с этим, отречься от виновников трагедии, выдать международному трибуналу преступников, начавших это кровопролитие.

Это выход для России и россиян, отнюдь не для кремлевской власти. Путин и Ко никогда самостоятельно не остановятся и не откажутся от власти. Ибо это для них – смерть. И политическое, и, для большинства, физическое.

Поэтому объективно для российской власти шансов, в отличие от российского народа, нет вообще. Полный цугцванг…

Украина, во всяком случае, победит врага. Уничтожит захватчика, освободит временно оккупированные территории. И выйдет на границы страны-агрессора.

А вот пойдет ли она вглубь России в святой мести за разрушенный мир и покой, за жизнь украинцев, своих сыновей, дочерей, детей – это зависит от выбора, который сделает сама Россия, ее народ, сыновья, дочери и дети.

Выбор у россиян есть. Он очень ограничен, но – справедлив!