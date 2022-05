ЧВК «Вагнера» - грязные руки Кремля

Кремль любым способом пытается наращивать свое присутствие в странах Африки. Было бы ошибкой думать, что такая «накачка» России в Африке - всего лишь инструмент, помогающий политическим союзникам Кремля прийти к власти или сохранить ее. Кроме этого, Россия отслеживает социальные конфликты и пытается их усилить, чтобы дестабилизировать страны-мишени, которые входят в круг интересов агонизирующей империи. Попытки повлиять на африканскую самоидентификацию посредством использования любых возможностей, в том числе и военных, имеет целью попытку уменьшения влияния западных демократий на Африканском континенте. Тем самым создавая идеальную почву для усиления зависимости от российских властей по экономическим контрактам или политическому долгу диктаторских режимов, поддержанных Кремлем.

Судан имеет большое геостратегическое значение для России среди многих других игроков. В течение долгого времени обе страны поддерживали экономические, политические и военные отношения, в результате чего Судан рассматривался Кремлем как приоритетный партнер-сателлит на Африканском континенте. Такое отношение постоянно подкреплялось заявлениями Судана об агрессивных действиях Соединенных Штатов, для противодействия которым власти Судана требуют военной помощи со стороны России.

ЧВК Вагнера является одним из главных средств воздействия на страны, «интересные» Кремлю.

Наемники этой ЧВК появились в Судане в конце 2017 года, после того, как правящий в этом государстве фельдмаршал Омар аль-Башир во время своего визита в Россию попросил у Владимира Путина защиты «от агрессивных действий США» и пообещал, что его страна сможет стать для Кремля «ключом в Африку».

Президент РФ тогда отметил, что Судан интересен России с точки зрения энергетики, геологоразведки, добычи и обмена ресурсами. Вскоре появились новости о том, что две связанные с «группой Вагнера» компании - Meroe Gold и M Invest - начали геологоразведку в Судане по поиску месторождений золота. Также в Судане «группа Вагнера» защищает интересы российской золотодобывающей компании Alliance for Minning Co. LTD (контролируется российским ОАО «Газпромбанк»).

Кроме того, Судан богат ураном, занимая третье место в мире по его запасам. В настоящее время уран является ключевым сырьем для создания любой мощной державы. И Россия всегда заинтересована в новых источниках урана для поддержания своей ядерной промышленности.

В 2018 году российские наемники из ЧВК Вагнера тренировали силы быстрого реагирования в регионе Дарфур и военнослужащих армии Судана.

Ожидалось, что «группа Вагнера» поможет Омару аль-Баширу обуздать уличные протесты, усилившиеся в стране. Однако в апреле 2019 режим аль-Башира был свергнут, и России пришлось приложить немало стараний, чтобы помочь удержать власть сместившим его генералам.

Россия направила множество ресурсов в парламентские и президентские выборы в Судане, которые состоялись в апреле 2020 года. Применив весь арсенал возможных манипуляций и массовую дезинформацию в ходе выборов, Кремль смог привести к власти в стране нужных России кандидатов. Как результат, соглашение о создании на территории Судана российской военной базы было подписано в Хартуме 23 июля 2019 и 1 декабря 2020 в Москве. Такая база имеет стратегическое значение для Москвы из-за своего расположения - в районе ключевого нефтетранспортного маршрута из Азии в Европу. Благодаря строительству такой базы Москва могла бы «присматривать» за транзитом нефти из Южного Судана, поступающей в нефтетерминал в Порт-Судане по единому трубопроводу.

Президент РФ Путин издал распоряжение о размещении в Судане «пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота». В декабре соглашение подписали обе стороны - и Москва, и Хартум. Согласно документу, Судан позволял России разместить у себя до четырех кораблей, включая оснащенные «ядерной энергетической установкой».

Но уже в апреле этого года в Хартуме заблокировали размещение в Порт-Судане, на базе «Фламинго», любых российских кораблей до тех пор, пока соглашение не будет ратифицировано суданским парламентом.

Официальная позиция властей Судана заключается в том, что само соглашение еще не ратифицировано парламентом, а значит, есть законная возможность просмотреть уже заключенное соглашение в пользу африканской страны. Именно необходимость «пересмотра соглашения в пользу Судана» является официальной «легендой» того политического торга, который происходит.

В обмен на базу Судан хочет получить гарантированные поставки оружия и военной техники. Сама сделка должна быть заключена на 25 лет с возможностью автоматической пролонгации еще на 10, если обе стороны не выразят заинтересованность в ее просмотре.

Фактически Судан предлагает России вариант, который с точки зрения Хартума, может устроить Россию и в то же время не обидит США, которые пытаются заблокировать возможность появления российской военной базы на побережье Красного моря.

Более всего, Кремль согласится на условия властей Судана. Путин привычно уже переоценивает свои возможности и влияние на мировую политику, пытаясь «влезть» в зону интересов Вашингтона и Пекина, которые десятилетиями вливают в Судан колоссальные инвестиции, реализуя инфраструктурные и промышленные проекты. Пекин помогал Судану почти во всех сферах: и очередной дворец аль-Баширу строил, и железную дорогу от Хартума, кстати, в Порт-Судан; и угольные и газовые электростанции, и энерготранспортную инфраструктуру и многое другое.

Деструктивное присутствие россиян мешает планам КНР. И, конечно же, в Пекине очень заинтересованы в вытеснении русских из Судана, куда уже влиты огромные деньги. И какие Пекин продолжает вливать в экономику этой страны. В марте этого года министр инвестиций Судана Аль Хади Мухаммед Ибрагим обсудил с бизнес-делегациями из Китая очередные вложения в суданскую экономику в размере $1 млрд. Такая сумма для России неподъемная. Единственным игроком, кто способен конкурировать с Китаем в этом плане, являются Соединенные Штаты, которые с 2019 г. начали расширять свое влияние в Африке, вытесняя россиян.

Поэтому появление российской военной базы в Порт-Судане и экспорт Россией в Судан большого количества оружия и военной техники вряд ли будет способствовать уменьшению напряжения в регионе. Но Кремлю уже давно безразличны проблемы международной безопасности. Политику РФ формируют лишь «бункерные» болезненно имперские прихоти Путина, которому глубоко наплевать на будущее не только своей страны, но и Мировое будущее в целом.

Именно поэтому, понимая возможные негативные последствия таких договоренностей между Москвой и Хартумом, с целью демонстрации преступных действий РФ в странах Африки, 11 августа активисты общественной организации «Ардис» провели Акцию под Посольством Республики Судан в Украине. Надеемся, что мировое демократическое сообщество заставит власти Судана не пойти на любые договоренности с Кремлем, превратив Судан в очаг захватнических интересов Путина и страну-спонсора международной напряженности.