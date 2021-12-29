ЧВК, которой не существует

13 декабря Главы МИД ЕС в Брюсселе приняли решение о введении санкций против неофициального российского ЧВК «Вагнер». У западных стран есть все основания полагать, что Кремль использует группу наемников, которая имеет тесные финансовые связи с давним другом президента России Владимира Путина Евгением Пригожиным как рычаги влияния в международных конфликтах. Евросоюз также ввел санкции в отношении властей Мали, которые будут направлены на сотрудничающих с «группой Вагнера» лиц, мешая тем самым властям Франции обеспечивать порядок в стране.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обнародовал заявление, в котором говорится, что «Соединенные Штаты приветствуют действия Европейского союза по введению санкций в отношении поддерживаемой Россией группы Вагнера и ассоциированных с ней субъектов». «Мы приветствуем ЕС за приверженность продвижению уважения прав человека в мире, а также за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», - заявил американский дипломат о санкциях ЕС.

Совет ЕС по иностранным делам назвал наемников ответственными за нарушение прав человека в Украине, Сирии, Ливии, Центральноафриканской республике, Мозамбике и Судане — речь идет о пытках и внесудебных казнях и убийствах. «Деятельность этой группы является отражением русской гибридной войны. Они представляют угрозу и влекут за собой нестабильность в ряде стран мира», - заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Под санкции ЕС попали три энергетических компании «Евро Полис», «Велада» и «Меркурий», которые связаны с деятельностью ЧВК «Вагнера». Среди лиц, против которых введены персональные санкции, Дмитрий Уткин, которого Евросоюз считает основателем группы наемников, а также вероятные командиры ПВК Андрей Трошев, Андрей Богатов и Александр Кузнецов, которых лично Владимир Путин принимал в Кремле еще в 2017 году. В список санкций также вошли Денис Харитонов и Сергей Щербаков, находившиеся среди вагнеровцев, задержанных в Беларуси в августе этого года. Ранее Харитонов и Щербаков засветились на Донбассе и даже сбили украинский вертолет. Кроме того, ЕС ввел санкции против российского советника президента ЦАР Валерия Захарова.

Людям и компаниям из списка санкций Евросоюз заморозил активы, запретил перевод денег и въезд на свою территорию.

За последние годы ЧВК «повара Путина» Пригожина оставила за собой кровавый след во многих странах Африки. На официальном сайте join-wagner.com, которого в принципе не может быть, потому что «ихтамнет», под лозунгом «Мы остановим террор», приведена «география подвигов» боевиков группы «Вагнера». Сирия – 2500 наемников, Алжир – 1000, Ливия – 7000, Мавритания – 1000, Мали – 3000, Судан – 3000, ЦАР – 10000, Конго – 1000, Ангола – 2000, Мозамбик – 0, Мазамбик – 0 – 2000, Венесуэла – 2000. Это количество работающих наемников. Резерв, готовый к участию в новых военных преступлениях, оценивается в 200 000 человек.

Несмотря на широкое освещение мировыми СМИ преступных действий российской ЧВК и активную позицию по прекращению таких действий со стороны Мировой общины, «Вагнеровцы» и не думают прекращать свою «деятельность» в странах Африки. Напротив, влияние «несуществующего» ПИК только усиливается и распространяется. Например, в Центрально-Африканской Республике, которая 1 декабря отметила в присутствии официальных лиц День провозглашения республики, на фотографиях с торжественного парада в столичном Банге у бойцов специального назначения военной полиции местные блоггеры заметили странные нашивки, практически повторяющие символику «ПВК Вагнера». На черном поле изображен стилизованный череп в красном круге. Трудно понять, что означает появление у центральноафриканских военных символики тайного русского формирования. Возможно, «Вагнер» стал принимать элиту центральноафриканской полиции и армии в свои ряды, или нашивки были приобретены по инициативе местного военного руководства для демонстрации на параде, чтобы подчеркнуть связь с российским ПИК. Никаких комментариев по этому поводу в центральноафриканской печати пока нет.

Как бы то ни было, «черные вагнеровцы» демонстрируют свои нашивки на официальном массовом мероприятии в присутствии чиновников и военных. Возникает вопрос, насколько широко тянется российское влияние в ЦАР, если даже перед высшими должностными лицами республики не скрываясь проходит местный спецназ с символикой иностранного военизированного подразделения на униформе?!

В российском МИДе назвали санкции «истерией» и заявили о нелегитимности односторонних ограничений со стороны ЕС. Кремль, как всегда, открещивается от «Вагнеровцев» и заявляет, что наемство запрещено российским законодательством. При этом президент России Владимир Путин говорил в декабре 2018 года, что "российские частные военные подрядчики имеют право работать и преследовать свои интересы в любой точке мира, пока они не нарушают российские законы".

Жан-Ив Ле Дриан, Министр иностранных дел Франции, - страны, по инициативе которой были введены санкции, называет группу «Вагнера» «компанией российских наемников, ведущих войну по доверенности за счет России» и добавляет, что даже если Россия это отрицает, она никого не обманет».

Смогут ли экономические и персональные санкции остановить наемников Кремля? Вряд ли Путин прислушается к сигналам, которые «передает» ему демократический мир. Современные власти России уже давно не обращают внимания на окружающую реальность и действуют исключительно в рамках своего воображения, навеянного «имперской болезнью».