"Чувства вины – недостаточно!"

У каждой страны свой, главный День. Праздник, подчеркивающий наличие Собственной Воли, Собственного Разума и Собственного Выбора граждан, сознательно и единодушно принявших решение жить в свободной стране, избравшей путь цивилизационного развития и демократии. Такой День – День Независимости!

Так уж распорядилась жестокая судьба, что 31-й День Независимости Украины совпадает с полугодием с начала неоправданной кровавой агрессии путинской россии против Нашей Украинской Независимости. Ровно 6 месяцев назад, 24 февраля 2022 года обнаглевшая орда пересекла границы Украины и нанесла первые ракетные удары по украинским городам. Преступная война, которую кремль цинично назвал «освободительной спецоперацией», навсегда изменила нашу жизнь.

Практически 200 тысячное войско кремлевской орды ворвалось на украинские земли, принеся с собой боль, страдание и смерть. Десятки тысяч погибших Защитников и мирных граждан, разрушенные предприятия, инфраструктура, уничтоженные поля… Страшная смерть унесла жизни как минимум 363 детей, маленьких украинцев, только начинавших жить. Еще 718 детей получили тяжелые ранения.

За что нам это, Боже?!! Ответ очевиден – за наше стремление жить в свободной стране, своим умом и своими собственными желаниями, а не болезненным внушением псевдоимператоров, которые потеряли разум. За нашу Независимость!

Да, ценой героического мужества наших Защитников, их преданности и жертвенности мы остановили наглого врага. Слава Богу, Украина не осталась наедине против огромной агрессивной страны людоедов, в которую превратилась путинская россия. Демократический мир оказал такую необходимую помощь и враждебное наступление захлебнулось. Началась позиционная война на истощение ресурсов.

Огромные потери врага не позволяют ему продолжить наступление на украинские земли, но и нам, украинцам, пока не хватает сил на то, чтобы вернуть временно утраченные территории и выбросить вражеский мусор за пределы Украины. Для окончательной победы над врагом нашим Защитникам нужно много новейшего оружия и боеприпасов, количество которых увеличивается с каждым днем благодаря помощи стран антипутинской коалиции, которые хорошо понимают, что именно Украина сейчас находится на переднем крае борьбы Добра со Злом. И именно от нас, украинцев зависит будущее мировой демократии.

Преступная война, которую начал безумный диктатор путин против Украины, была бы невозможна, если бы не молчаливая поддержка полумертвого российского общества, которое путинская пропаганда погрузила в тяжелый болезненный сон псевдоимперского внушения. Путин хорошо подготовился к войне, практически уничтожив внесистемную оппозицию и лишив российское общество возможности сопротивления самой диктаторской сущности общественно-политического строя в стране. Россия замерла в страхе перед политическими репрессиями и возвращением на улицы «черных воронков». Общественную тишину заполнила лживая пропаганда и «скрепный» бред рупоров кремля. Простые россияне, даже те, у кого еще остался здравый смысл, совесть, честь и человечность, стали «тише воды и ниже травы», опасаясь возможных репрессий.

Но это не снимает с них ответственности за действия собственного, ими же избранного, безумного диктатора. Ведь именно при их молчаливом разрешении в Украине льется кровь ни в чем не повинных украинцев. Именно они виноваты в том, что за полгода более 3500 вражеских ракет принесли смерть на землю Независимой страны. Именно они позволили отправить на гибель собственных детей, которые были справедливо наказаны яростной смертью украинскими Защитниками.

Сегодня Украина отмечает День Независимости. Для каждого из россиян этот день должен стать Днем раскаяния перед украинцами. За свою слабость и отсутствие свободы. За трусость и попытки убедить себя, что от них ничего не зависит. За то, что позволили кремлевскому пауку оплести себя мерзкой паутиной лжи и втянуть каждого россиянина в кровавые преступления против Украины. Против человечества.

В конце концов, каждое общество рано или поздно самостоятельно очищается от всего гнилого и темного, что мешает его развитию и процветанию. Или его принудительно очищают те, кому надоедает жить в летаргическом сне, ведущем к гибели. Россия уже пересекла «красную линию» тотальной болезни и приблизилась вплотную к терминальной стадии страшной агонии. Любая задержка в лечении болезни приведет к неизбежной смерти.

Единственное, что может спасти полумертвую страну – это осознание собственной вины, раскаяние перед теми, кому разрешенные российским обществом собственноручно преступления кремлевского диктаторского режима принесли горе и боль утрат. И тогда, с осознанием и раскаянием, придет понимание необходимости скорейшего уничтожения кровавого режима путина и Ко.

Не зависимо от того, сможет российское общество выйти из комы или нет, Украина будет праздновать День СВОЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ. И сегодня, и в следующем году, и еще много десятилетий и веков подряд. У нас есть такое ПРАВО!

А вот будет ли такое право у россиян, зависит только от них самих. Поэтому пора бы им проснуться и вспомнить, что каждый человек рождается для счастья. А настоящее счастье возможно только при жизни в свободной и независимой стране, без всяких царей, диктаторов и других пауков.

Помочь россиянам осознать свою вину, покаяться в преступлениях кремлевских властей и уничтожить с середины страны кровавый путинский режим сегодня, в День Независимости Украины, пытались активисты Общественной Организации «Агентство Развития Демократии и Информационных Свобод». У посольства страны-агрессора они провели акцию «Чувства вины – недостаточно!».

Фото последствий российской преступной агрессии, которые были размещены на заборе брошенного российскими дипломатами здания посольства, по мнению организаторов акции должны донести до «простой» россии все ужасы и преступления диктаторского режима на территории Украины и побуждать россиян к принятию единственно верного решения – отстранения от власти псих больного руководителя, являющегося первопричиной преступлений кремля не только против Украины, но и против самих обитателей обезображенной и практически уничтоженной путиным россии.