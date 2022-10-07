Чтобы у наших врагов горло перьями поросло!

Даже богатый украинский язык подходит, когда нужно цензурно определить свое отношение к действиям, совершаемым кремлевскими властями во главе с кем-то, отдаленно похожим на человека. Читаешь комменты под постами о путине – «мерзавец», «недомерок», «животное», «дебил»… - нет, не то. А то, что "то" находится вне зоны нормативной лексики.

2014 год – напал, украл, присвоил. 2022 год – напал, получил по роже, начал бежать, воровать, присваивать. Последние три действия – торопливо, как крыса с горящим хвостом. Сам понимает, что не донесет до своего тайника награбленное, но прет и прет.

Последние «действия» бункерной крысы с попыткой «легитимизации» оккупированных территорий вообще вне разума. Оно назначило и.о. наместников царя «присоединенных губерний»! Временно исполняющих. Потому что сам понимает, что они «будут выполнять» свои обязанности ну очень уж «временно». Дольше будут висеть на столбах центральных площадей освобожденных украинцами «столиц» своих вотчин.

На что надеется путин? Если в Эритрее есть интернет и есть к нему доступ, то, видимо, и на окраине Асмера все люди поняли, что кремлевский «карточный дом» развалился до самого фундамента. Непобедимая армия преступников и мародеров, одетая в "однострой" рязанского отделения ЖКХ, убегает от ВСУ, оставляя оружие, технику и награбленное зерно. Каждый день сине-желтые флаги возвращаются на свое законное место в отвоеванных у врага городах и селах. Украинцы возвращают СВОЕ! И вернут все СВОЕ до последнего метра родной земли.

Путин присвоил не только временно украденные украинские земли, но еще и звание генерал-полковника «известнейшему тик-ток воину современности» кадырову. За количество просмотров? Или за публичную демонстративную отправку кадыркиных несовершеннолетних детишек на бутафорскую передовую, которая расположена подальше от возможной зоны поражения украинскими Химерами? Или в призрачной надежде на то, что кадыров сможет защитить бункер от «дератизации» главной кремлевской крысы? Но ведь в последнее время все болезненные надежды путина разлетаются вдребезги!

Каждое «действие» путина и становится очередной «вишенкой» на заплесневевшем «торте» кремля. Вместо «указа президента российской федерации» уже давно нужно писать «бред психически больного в стадии обострения». Болезнь Путина распространилась уже и на «особенности правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области».

Как бы цензурно спросить у путина «кто ты такой, …………, чтобы «урегулировать» использование украденного украинского имущества на оккупированной украинской земле?!!» Урегулировал бы сначала рыночную стоимость «нового пушечного мяса», которая по твоей больной прихоти сгоняется по всей россии для отправки на убой. Ибо какая-то эта стоимость слишком смешна, как для «бравого воина второй армии» - пять километров. Нормальному украинскому коту это порция менее чем на воскресенье! А таких «котов» у Украины – миллионы! И все очень голодны до свежины!

Плохо быть «без царя в голове». Особенно когда еще считаешь себя «царем». Ну зацепило бы тебя на твоем троне, сделал бы людям праздник! Мир заждался! Нет же… Путин еще и решил заминировать два энергоблока украденной АЭС на случай ситуации «так не оставайся ты никому»! Где найти слова, чтобы цензурно назвать такую нелюдь?!!

Украинский язык не так богат ругательством, как «полово развитая» россия, «обогатившая» многие другие языки разновидностями «религиозных» отношений российских военнослужащих под прицелом украинских дронов. Украинский язык по мнению иностранных исследователей богат проклятиями. Если это соответствует действительности, то Путина ждет страшное будущее. Короткое, но очень страшное. А у всех, кто своим молчанием поддерживал преступника, по меньшей мере – горло перьями порастет…