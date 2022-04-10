Что Украине делать с россией...

Перед Украиной, как и перед всем прогрессивным демократическим миром, возникает очень не простой вопрос: «Что делать с Россией?». После войны. После Победы Украины над этой бешеной ячейкой зла, которая повлекла за собой страшную гуманитарную катастрофу со времен Второй Мировой войны.
То, что Россия уже проиграла эту войну, не вызывает сомнений ни у кого. Да, осталась еще внутренняя аудитория россии, глаза которой до сих пор «закрыты» путинской пропагандой. Но уже «не за горами» то время, когда даже самый ожесточенный «закоренелый путинист» поймет, что его нагло обманули.
Его голова, крайне засоренная кремлевской ложью, не понимает, что происходит. Его «картина мира» оказалась извращением, десятилетиями внушаемым лживой властью. Оказалось, что Россия – далеко не «пуп земли», а «автоматическое попадание в рай» откладывается на неопределенный срок. Да и пускают ли таких в рай?
/>Украина победит! Это такая же историческая константа, что и путина уже скоро вынесут «вперед ногами». Изменятся власти россии. Но кто придет вместо безумного диктатора? Есть ли сейчас на России хотя бы какая альтернатива?
Возможно, преданная преступным приказом армия? Если от нее хоть что-нибудь останется после украинских жерновов. А все идет к тому, что «резиновосапожные» тувинско-бурятские отряды орды вряд ли смогут снова увидеть родные юрты или что там у них.
Российские олигархи, которые сейчас, в условиях заграничных санкций теряют последние, заработанные «честным трудом» яхты и виллы и готовы разорвать путина (на словах, конечно) за то, что сами вынуждены мыть посуду и сидеть за рулем машины?
Может, к власти в кремле придут выходцы из «честных и незапятнанных» граждан? Так чего же они, в подавляющем большинстве своем, сейчас молчат? Не штурмуют кремль с вилами? Не сдерживают пикетами отправку новых порций «пушечного мяса» на захватническую войну?
Представители силовых структур, запятнанные кровью «по самые уши»? Смиренно исполняющие преступные приказы нынешних вождей, они уже давно поставили себя «вне закона». Да и не привыкли они к публичности, творя зло «из-за спины».
Возможно, «просветленная» либеральная интеллигенция возьмет на себя обязанности по управлению послепутинской россией? Но кроме «кухонных» разговоров о «страдании русского народа от полоумного царя-тирана» они ни на что не способны.
Кто будет настолько смелым, что возьмет на себя тяжелый труд обновления россии после многолетнего внутреннего ига взбалмошного диктатора? Что-то желающих не видно совсем! Не привыкли россияне к ответственности!
Поэтому, пожалуй, именно Украине придется восстанавливать забытую Богом россию. Ставить ее на истинный путь развития, учить демократии, трудолюбию и любви к своему ближнему.
Захочет ли Украина взять под свой протекторат остатки россии? Это вопрос! После того, что российские мерзавцы совершали в Украине? Наверное, следует ожидать внутреннего сопротивления и непонимания. Но так нужно! Для НАС ВСЕХ!
Украинцы – Великая Духовная Нация! Она поймет необходимость такой милости для очищенной россии и россиян. Проучили на войне – научим и в жизни!
Новая россия расцветет под украинским протекторатом!
Кто, как ни МЫ, нация Победителей!
То, что Россия уже проиграла эту войну, не вызывает сомнений ни у кого. Да, осталась еще внутренняя аудитория россии, глаза которой до сих пор «закрыты» путинской пропагандой. Но уже «не за горами» то время, когда даже самый ожесточенный «закоренелый путинист» поймет, что его нагло обманули.
Его голова, крайне засоренная кремлевской ложью, не понимает, что происходит. Его «картина мира» оказалась извращением, десятилетиями внушаемым лживой властью. Оказалось, что Россия – далеко не «пуп земли», а «автоматическое попадание в рай» откладывается на неопределенный срок. Да и пускают ли таких в рай?
/>Украина победит! Это такая же историческая константа, что и путина уже скоро вынесут «вперед ногами». Изменятся власти россии. Но кто придет вместо безумного диктатора? Есть ли сейчас на России хотя бы какая альтернатива?
Возможно, преданная преступным приказом армия? Если от нее хоть что-нибудь останется после украинских жерновов. А все идет к тому, что «резиновосапожные» тувинско-бурятские отряды орды вряд ли смогут снова увидеть родные юрты или что там у них.
Российские олигархи, которые сейчас, в условиях заграничных санкций теряют последние, заработанные «честным трудом» яхты и виллы и готовы разорвать путина (на словах, конечно) за то, что сами вынуждены мыть посуду и сидеть за рулем машины?
Может, к власти в кремле придут выходцы из «честных и незапятнанных» граждан? Так чего же они, в подавляющем большинстве своем, сейчас молчат? Не штурмуют кремль с вилами? Не сдерживают пикетами отправку новых порций «пушечного мяса» на захватническую войну?
Представители силовых структур, запятнанные кровью «по самые уши»? Смиренно исполняющие преступные приказы нынешних вождей, они уже давно поставили себя «вне закона». Да и не привыкли они к публичности, творя зло «из-за спины».
Возможно, «просветленная» либеральная интеллигенция возьмет на себя обязанности по управлению послепутинской россией? Но кроме «кухонных» разговоров о «страдании русского народа от полоумного царя-тирана» они ни на что не способны.
Кто будет настолько смелым, что возьмет на себя тяжелый труд обновления россии после многолетнего внутреннего ига взбалмошного диктатора? Что-то желающих не видно совсем! Не привыкли россияне к ответственности!
Поэтому, пожалуй, именно Украине придется восстанавливать забытую Богом россию. Ставить ее на истинный путь развития, учить демократии, трудолюбию и любви к своему ближнему.
Захочет ли Украина взять под свой протекторат остатки россии? Это вопрос! После того, что российские мерзавцы совершали в Украине? Наверное, следует ожидать внутреннего сопротивления и непонимания. Но так нужно! Для НАС ВСЕХ!
Украинцы – Великая Духовная Нация! Она поймет необходимость такой милости для очищенной россии и россиян. Проучили на войне – научим и в жизни!
Новая россия расцветет под украинским протекторатом!
Кто, как ни МЫ, нация Победителей!
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