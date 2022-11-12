Что дальше? Крым?

Наверное, не бывает в мире хороших врагов. По определению… Есть сильные, коварные, умеренные, умные, глупые. Даже мужественные. Хороших нет. Но самый страшный враг это тот, который сочетает в себе зверскую сущность, коварство, подлость и глупость. Именно таким врагом есть путинская россия.

Руководство ВСУ и власти Украины очень осторожно комментируют успехи наших Защитников на Херсонском направлении, несмотря на шквал плаксивых комментариев российских военкоров и пропагандистов, которые уже давно «отдали» Херсон украинцам. Даже некоторые отечественные политики и публичные лица уже тоже «празднуют» возвращение «города арбузов» в дом. А власть – осторожна.

Возможно это все лишние предостережения, дай Бог. Но не отпускает чувство нереальности событий последнего времени. Повторение истории с отводом войск захватчика на севере Украины? «Жест доброй воли»? Но не может быть никаких жестов доброй воли от кровавых преступников! Попытка заманить ВСУ в ловушку? Как-то тоже не отвечает реалиям. Командование ВСУ уже давно доказало на поле боя, что на голову превосходит «военных гениев» из оркостана. «Вторая армия мира» оказалась настолько слабой и неподготовленной к реальному сопротивлению адекватного соперника, каким оказалась Украина и ее вооруженные силы? Бесспорно! Но…

От глупого и коварного врага можно ожидать (и нужно быть готовым!) любой подлости, которая может идти в разрез с логикой и нравственными принципами. И пусть визжат кремлевские политологи о том, что «Украина сейчас способна за несколько часов дойти до москвы». Мы можем! Но, пока, не будем откупоривать шампанское по этому поводу.

Пусть, потом, когда мы убедимся на 100 процентов в слабости и немощи врага, «накивающего пятками» с нашей родной земли, а путин в отчаянии накинет себе на худую старческую шею удавку, мы будем смеяться над нашими неоправданными предостережениями. Пусть так и будет! Но, пока, не стоит заниматься «шапкозабросанством». Локальные и даже значительные достижения ВСУ на фронте – не повод расслабляться. Впереди еще много тяжелой страшной работы по очищению Украины от отвратительной вражеской вони.

Сначала вернем Херсон, поднимем на центральной площади города украинский флаг. Чуть позже – уже заждавшийся Крым. Потом... Весна покажет... Возможно, весной, российское общество именно не выдержит ига диктатуры и уничтожит кремлевских паразитов своими силами. Мы поможем.

И вот тогда, наблюдая по телеэкранам за празднованием Победы на Крещатике и проукраинским митингом на красной площади, украшенной «сине-желтыми» флагами страны-победителя, мы откупорим бутылки и выпьем по рюмке за Украину и мужественных украинцев!

За НАШУ ПОБЕДУ!

Пока эти строки писались, наши войска уже вошли в Херсон! Флаг уже поднят!

Крым?