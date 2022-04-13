17:22 12 апреля Киев, Украина

Чего ждет Европа? Какие еще страшные события должны случиться в Украине для того, чтобы Европа проснулась ото сна, в котором «это все происходит не у нас, не с нами»…



Безусловно, большинство европейских стран оказывают помощь Армии и народу Украины. Вводят новые, более или менее мощные санкции, негативно влияющие на россию.