Чего ждет Европа? Какие еще страшные события должны случиться в Украине для того, чтобы Европа проснулась ото сна, в котором «это все происходит не у нас, не с нами»…
Безусловно, большинство европейских стран оказывают помощь Армии и народу Украины. Вводят новые, более или менее мощные санкции, негативно влияющие на россию.
Безусловно, большинство европейских стран оказывают помощь Армии и народу Украины. Вводят новые, более или менее мощные санкции, негативно влияющие на россию.
Но это все полумеры, которых совсем недостаточно для быстрой победы над российским агрессором. Для уменьшения количества страшных жертв кровавой войны, развязанной кремлем против Украины и всего цивилизованного мира.
Война не ограничится только украинскими землями. Пожар войны в любой момент может перекинуться на дома Европы. Единственное, что сейчас препятствует болезненным мечтам путина о мировом господстве, – это отпор, который дают защитники Украины безумному захватчику.
Все эти разговоры о «категорическом осуждении геноцида», о военных преступлениях, о запрещенных международными нормами и правилами формы ведения войны, которые массово применяет россия против Украины и украинцев – для Европы пока просто слова. Неприятные, страшные по своей сути, но не о них. Пока что…
«Пересидеть бурю» по теплым и уютным домам в Европе не удастся. Наблюдая сейчас за событиями в Украине, Европа полностью задается вопросом: что было бы, если бы путин напал не на Украину, а на другое государство? Смогли бы европейцы проявить такую же несгибаемую волю к победе и сдерживать путинских фашистов так, как это делают украинцы? Вряд ли…
Разве что братья-поляки, исторически натерпевшиеся от россии, смогли бы бороться с врагом, несмотря на потери, боль и страдания. Все остальные страны «просветленной» Европы уже, наверное, давно «сломались» под бешеным натиском российского захватчика и попросили у путина мира за любую цену.
Ибо, по их мнению, жизнь – это главное. Своя собственная жизнь! А тот факт, что сейчас гибнут тысячи украинцев, простых мирных людей, европейцев, то это все – где-то там, далеко. Тем более что, по словам некоторых представителей власти европейских стран, возможность «получения достоверной информации о зверствах российских фашистов против мирного населения Украины в условиях войны довольно ограничена»…
Пожалуй, если бы небо Парижа или Берлина (не дай Бог), «празднично подсветилось» взрывами запретных международных договоренностей российских фосфорных боеприпасов, то вопрос «закрытого неба» решился бы через 30 минут. Или если бы в очередь посетителей в известный лондонский паб YE OLDE CHESHIRE CHEESE прилетел подарок от путина в виде «Точки-У»?
Пока этого не произошло только благодаря храбрости и мужеству украинцев.
Но Европа пытается "и рыбку съесть, и в воду не лезть". Похоже, что их полностью устраивает ситуация, когда «врага демократического мира №1» «умножают на 0» не войска НАТО, а столь далекая Украина. Война где-то там… Не у них…
Неужели до ума властей европейских стран никак не дойдет простая истина?! Третья Мировая Война уже началась. Только благодаря Украине пока не пылает Лувр! Только благодаря Украине не умываются слезами «просветленные» европейцы!
Усилия, особенно не рискуя и не напрягаясь, «на чужой беде въехать в светлое будущее» не приведут к положительным для Европы последствиям. Помощь в виде «списанного за ненадобностью» морально устаревшего вооружения производства СССР, безусловно, в нынешней ситуации тоже крайне необходима Украине. И за это европейским партнерам большое спасибо…
Но ситуация требует более решительных действий со стороны Европы!
Единственная возможность приблизить это светлое будущее для Европы – это единственным с Украиной фронтом выступить против агрессора и загнать «кремлевскую крысу» в свою темную нору и там ее уничтожить!
Война не ограничится только украинскими землями. Пожар войны в любой момент может перекинуться на дома Европы. Единственное, что сейчас препятствует болезненным мечтам путина о мировом господстве, – это отпор, который дают защитники Украины безумному захватчику.
Все эти разговоры о «категорическом осуждении геноцида», о военных преступлениях, о запрещенных международными нормами и правилами формы ведения войны, которые массово применяет россия против Украины и украинцев – для Европы пока просто слова. Неприятные, страшные по своей сути, но не о них. Пока что…
«Пересидеть бурю» по теплым и уютным домам в Европе не удастся. Наблюдая сейчас за событиями в Украине, Европа полностью задается вопросом: что было бы, если бы путин напал не на Украину, а на другое государство? Смогли бы европейцы проявить такую же несгибаемую волю к победе и сдерживать путинских фашистов так, как это делают украинцы? Вряд ли…
Разве что братья-поляки, исторически натерпевшиеся от россии, смогли бы бороться с врагом, несмотря на потери, боль и страдания. Все остальные страны «просветленной» Европы уже, наверное, давно «сломались» под бешеным натиском российского захватчика и попросили у путина мира за любую цену.
Ибо, по их мнению, жизнь – это главное. Своя собственная жизнь! А тот факт, что сейчас гибнут тысячи украинцев, простых мирных людей, европейцев, то это все – где-то там, далеко. Тем более что, по словам некоторых представителей власти европейских стран, возможность «получения достоверной информации о зверствах российских фашистов против мирного населения Украины в условиях войны довольно ограничена»…
Пожалуй, если бы небо Парижа или Берлина (не дай Бог), «празднично подсветилось» взрывами запретных международных договоренностей российских фосфорных боеприпасов, то вопрос «закрытого неба» решился бы через 30 минут. Или если бы в очередь посетителей в известный лондонский паб YE OLDE CHESHIRE CHEESE прилетел подарок от путина в виде «Точки-У»?
Пока этого не произошло только благодаря храбрости и мужеству украинцев.
Но Европа пытается "и рыбку съесть, и в воду не лезть". Похоже, что их полностью устраивает ситуация, когда «врага демократического мира №1» «умножают на 0» не войска НАТО, а столь далекая Украина. Война где-то там… Не у них…
Неужели до ума властей европейских стран никак не дойдет простая истина?! Третья Мировая Война уже началась. Только благодаря Украине пока не пылает Лувр! Только благодаря Украине не умываются слезами «просветленные» европейцы!
Усилия, особенно не рискуя и не напрягаясь, «на чужой беде въехать в светлое будущее» не приведут к положительным для Европы последствиям. Помощь в виде «списанного за ненадобностью» морально устаревшего вооружения производства СССР, безусловно, в нынешней ситуации тоже крайне необходима Украине. И за это европейским партнерам большое спасибо…
Но ситуация требует более решительных действий со стороны Европы!
Единственная возможность приблизить это светлое будущее для Европы – это единственным с Украиной фронтом выступить против агрессора и загнать «кремлевскую крысу» в свою темную нору и там ее уничтожить!
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