Республиканцы в Палате представителей Конгресса США требуют провести аудит средств, выделенных в поддержку Украины. По их законопроекту, Конгресс должен получить в течение 14 дней после его принятия все документы по военной, гражданской и финансовой помощи, предоставленной Украине за подписью Джо Байдена.

Россия видит в таком подходе республиканцев практически собственную победу, прогнозируя значительное уменьшение или даже прекращение помощи Украине со стороны Правительства США. Основанием для таких «радостей» и «прогнозов» стала неуверенная победа на промежуточных выборах в Сенат, в ходе которых Республиканцы получили незначительное преимущество над Демократами и, соответственно, большинство в Палате представителей.

Тот факт, что нижняя палата парламента досталась республиканцам (до этого обе палаты контролировали демократы), позволит им в большей степени влиять на законодательную деятельность: теперь, вероятно, больше законопроектов будут обсуждаться в совместном комитете верхней и нижней палатах, создаваемом в случае разногласий между ними. Но для принятия закона в любом случае требуется консенсус между обеими частями конгресса. А в Сенате демократы все еще сохраняют большинство.

Власти США снова разъединены по партийному признаку. Но есть ли повод россии аплодировать результатам промежуточных выборов – большой вопрос. Достаточно привести только один красноречивый пример…

9 мая 2022 года (символично!) президент Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, чтобы упростить поставки нам военной помощи. Этот законопроект был предложен сенатором-республиканцем Джоном Корнином. В сенате его приняли единогласно, а в палате представителей соотношение голосов «за» и «против» составляло 417 к 10. Десять проголосовавших против законопроекта были республиканцами, но даже в своей партии они оказались в меньшинстве!

То есть на тот момент была двухпартийная поддержка Украины. И изменилось ли что-то существенно за прошедшие с тех пор полгода - большой вопрос.

По мнению аналитиков, принципиальных изменений помощи Украине не произойдет, но контроль над использованием финансовой помощи для Киева может усилиться. Для Украины это не проблема. Прозрачность использования уже была подтверждена многократными проверками. Поэтому надежды на изменения «в лучшую сторону» для кремля могут базироваться лишь на вымышленных окружением путина фантазийных обвинениях в «нецелевом использовании» и «распродаже полученного от США оружия на теневом рынке».

Но привыкшие уже к информационной грязи со стороны россии американцы и европейцы вряд ли будут серьезно воспринимать такие заявления. Власти США, несмотря на партийную принадлежность, совершенно сознательно понимают угрозы и риски для Соединенных Штатов и Мировой демократии в целом в случае распространения кремлевской заразы. Как и то, что препятствием для такого распространения сейчас стоит только одна страна – Украина.

Поэтому, надежды путинской россии на переформатирование отношений с США, как проводником Мировой демократии, абсолютно безосновательны и являются, по сути, лишь очередной попыткой хоть как-то обозначить "свет в конце тоннеля" для внутреннего потребителя, находящегося на грани вспышки от преступных действий "гениального" кормчего всея руси».