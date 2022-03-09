На время переговоров пушки молчат… Каким же нужно быть мудаком, чтобы продолжать обстрел мирных жилых районов украинских городов, когда еще не закончились переговоры.

Северодонецк под обстрелами "градов". Российская армия обстреляла деревни возле Чернигова. Больше всего пострадали Киенко и Павловка. Местные жители сообщают о значительных разрушениях десятков домов. Под завалами могут быть люди. По Ахтырке нанесен удар термобарическим оружием. В Харькове десятки погибших и сотни раненых в результате ракетно-бомбового удара тальки за последнее время. Кровь и смерть мирных граждан, детей. Кто ответит за эти преступления?

Представитель Минобороны РФ Конашенков формирует новый лживый тезис Кремля: «Россия не начинала военных действий. Россия их заканчивает». На 5-й день того, что Кремль называет спецоперацией, а весь мир – войной, Кремль сформулировал или слоган, или оправдание. Но такое оправдание не поможет! Преступления путинской власти зашкаливают!

«Завершать войну», лупя с «градов» по чужим городам; убивать граждан страны, которая на вашу страну не нападала, а просто хочет дружить не с вами, а с другими... Вряд ли такое оправдание убедит кого-нибудь, кроме зомбированных россиян. Только полный идиот и социопат может поверить словам, которые сегодня на спецзаседании Генассамблеи ООН выдавливал из себя постпред Небензя. По мнению этого кремлевского предателя, вина за то, что Россия так, мягко говоря, плохо, выглядит в глазах всего мира, лежит исключительно на соцсетях, СМИ, распространяющих фейковую информацию, фейковые видео и тем самым порочащие праведное дело российских. «рыцарей в блестящих доспехах». А они не только спасают Украину от нацизма и ее жителей от незаконной националистической власти, но и весь мир – от ядерной войны.

Кончились переговоры в Гомель. Как и прогнозировалось – закончились практически нечем. Да и чем хорошим могли закончиться переговоры с международными преступниками и лжецами? Украину ждет еще одна страшная ночь. Но впереди будет утро. Светлый и чистый без сирен и взрывов. Без боли и страданий. Украину ждет ПОБЕДА!

А у врага впереди только смерть и забвение!