Россия очень ловко сама себе роет яму, пытаясь любыми средствами раздуть в Украине пламя сепаратизма. Анексия Крыма, оккупация Донбасса, начало войны 2022 проходили под пропагандистскими лозунгами «предоставление возможности местному населению на самоопределение». «Асвабадители» забыли, что сама «россия» имеет колоссальную объективную историческую, геополитическую и социальную основу для постоянного усиления этнонационального напряжения, что является угрозой роста регионализма и сепаратизма, что в конечном итоге приведет к полному распаду рф.

В россии проживает более 190 народов и коренных малых народов. 22 республики россии имеют собственные атрибуты государственности, собственные цели и свой взгляд на свое место в «большой дружной семье». Сконцентрированные в большинстве своем на периферии «великой империи», они используются кремлем лишь только как доноры ресурсов. Несмотря на постоянную пропаганду о «развитии и поддержке отдаленных регионов», в реальности все разговоры заканчиваются только разговорами, а регионы все чаще задумываются о целесообразности «жизни в большой семье тунеядцев и нахлебников» федерального центра.

Как заявил новосибирский губернатор Андрей Травников, недавно обнародованная «Стратегия развития Сибири», подготовленная по поручению путина, оказалась удивительно «странной». Она сконцентрирована только на повышении объемов добычи полезных ископаемых. И такая ситуация характеризует «развитие» практически всех регионов, удаленных от центра.

С начала 90-х годов в россии усугубляется кризис общенациональной российской идентичности. Попытки кремля «изобрести» какие-то идеологические «скрепы», объединяющие в «едином порыве» все территории, народы и национальности огромной страны, хоть и приносят власти определенный результат и не позволяют россии уже сейчас распасться на сотни княжеств, но очень далеки от стопроцентного.

В Архангельской области реализуются проекты «трансграничной северной идентичности» (так называемое «Поморство»), в Мурманской области – проект пансаамского движения («Саамская республика»). Карелия, Коми, Мария Эл, Мордовия, Удмуртия, Ханты-Мансийский округ входят в ареал панфино-угрызму («Фино-венгерский мир»).

С учетом распространения кризиса экономики перечисленных регионов участились агрессивные проявления сепаратизма: публичные «языковые» скандалы, экологические протесты, часто сепаратистский характер, а также наблюдается применение сепаратистской риторики и символики в рамках предвыборной борьбы политическими актерами. К примеру, флаги Уральской народной республики присутствовали на протестных акциях против строительства храма в Екатеринбурге весной 2019 года.

Активно развивается Сибирский региональный сепаратизм, основанный на сибирских россиянах как особой нации сибиряков, подавляемой федеральным центром и Европейской частью РФ. Действуют пантуранский и панисламский проекты, проявления которых пока сдерживаются идеологией и принудительными мерами центральной власти.

Но…

Наратив кремля о «праве самоопределения» населения оккупированных Крыма и Донбасса, направленный на разрушение украинской государственности, бумерангом ударил по «проблемным» с точки зрения возможного сепаратизма регионам внутри самой россии. Как же так? Почему центр так навязчиво «заботится» о самоопределении других народов и наций, совсем забыв о нас, «своих»?!».

С началом новой масштабной военной агрессии кремля против Украины в россии растет социально-экономическое и политическое напряжение, повышающее вероятность революционной ситуации.

Политические и бизнес-элиты в регионах не консолидированы на решении общенациональных задач, которые в «выполнении» кремлевской пропаганды выглядят расплывчатыми и призрачными.

Ослабление федерального центра, к которому привела немотивированная преступная агрессия против Украины, может стать шансом для попытки региональных элит активизировать процессы конфедерализма и сепаратизма с последующим «самоопределением» и обособлением регионов.

Путинские власти имеют все шансы потерять контроль над большей частью собственной страны и остаться (на короткий промежуток времени) «властью» только маленькой и никому не нужной московии.

Без ресурса и без всяких перспектив.

А на одних только «голых» фантазийных новоимперских мечтах далеко не уедешь…