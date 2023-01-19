Боль и ужас… Бровары. Известно о 14 погибших, из них один ребенок, и 25 пострадавших, из них 11 детей. Трое детей в тяжелом состоянии… 8.20. Родители ведут детей в детский сад. Улыбки, детский щебет, поздравления, прощание. Навсегда…

С неба упала смерть. Внезапно, как в кино, из тумана. Но это было не кино, а страшная трагедия, разделившая жизнь многих семей на «до» и «после». Украина еще не успела оправиться от трагедии в Днепре, как произошло новое страшное событие. Да и невозможно оправиться от смертей. Будь каких, но – своих, не враждебных. Тем более – от смертей детей.

Причины выяснит государственная комиссия. Пройдет определенное время и станет известно, почему вертолет упал среди жилого комплекса на детский сад. Почему погиб министр и верхушка силового министерства воюющей страны? Была это диверсия, ошибка пилота или технический недостаток. Нужно дождаться результатов работы комиссии, пожалуй, эксперты разберутся. Для этого они и эксперты. Но есть один вопрос, нуждающийся в ответе сейчас, без каких-либо экспертиз.

Возможно, пилотам сверху, с неба, виднее, но почему маршрут полетов «стальных птиц» прокладывается над густонаселенными городами? По прямой? Неужели экономия даже 100 литров горючего стоит того, чтобы подвергать опасности находящихся на земле? Ведь самолет или вертолет это транспортное средство с высоким риском для окружающих! Даже под управлением настоящих «асов» своего дела! От технической проблемы, дефектного подшипника или тяги никто не застрахован!

Речь не идет о том, когда пилот истребителя над городом уничтожает вражескую ракету. Это война и все это понимают. Враг заставляет рисковать жизнью десятков ради сотен или тысяч. Риск, который даже по самому худшему сценарию имеет человеческое оправдание! А тут?! Даже если это диверсия, то Боже прости и простите родные и близкие тех погибших, которые находились в вертолете, но упасть пламенным камнем среди поля совсем другое, чем среди городских застроек.

Если бы трагедия произошла где-то за городом, возможно, тех секунд, которые оставались до падения, могло бы хватить на экстренное приземление, тяжелое, страшное, но не убийственное!

Я не эксперт и не пилот. Это мое личное мнение и мои личные вопросы, на которые я сам себе не могу ответить. Возможно, я ошибаюсь, и такие рискованные маршруты оправданы с точки зрения авиации. Поэтому прошу прощения за чисто человеческую точку зрения, рядового украинца, который, как и сотни тысяч увидевших сегодня ужасные кадры трагедии в Броварах, не мог сдержать слезы от боли, рвущей душу за погибшими.

Но все мы, украинцы, эксперты по вопросу первопричины трагедии. На россии сегодня все изобилует постами типа «и в этом мы виноваты?! Снова путин?!» А кто?!! Разве летел бы при отсутствии войны руководитель МВД Украины в «горячую точку» на Харьковщине?!! Если бы не мерзкие оккупанты, были бы те «горячие точки» в Украине?!! Нет! Поэтому, по какой бы причине ни случилась эта трагедия, первым в цепи виновных есть путин, старый больной головой диктатор, который из кремлевской сумасшедшей руководит подонками, которые принесли в Украину кровь, боль и страдания…