Британский цугцванг

Великобритания, как и большинство европейских стран, выразила свое отношение к российской агрессии против Украины еще в начале 2014 года введением ряда ограничительных политических и экономических мер. 13 марта 2014 года Лондон приостановил военное сотрудничество с Россией, в том числе прекратил поставки в Россию предметов военного назначения и отменил запланированные совместные военные учения. В то же самое время, после аннексии Крыма, США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций против России. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в санкционные списки (существуют списки США и ЕС), а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в списки.

Последующие расширения санкций были связаны с обострением ситуации на востоке Украины (апрель-май 2014 года), с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области (17 июля 2014 года), отравлением в Великобритании ядовитым веществом «Новичок» Сергея Скрипаля и его дочери Юлии (август 2018), отравления в России «Новичком» оппозиционного политика Алексея Навального (осень 2020), очередным обострением на границе с Украиной весны 2021 года.

Предупредительные санкции и ограничения, к сожалению, не достигли своей цели. Новый виток накала агрессивных действий и имперской риторики Кремля на границе с Украиной привел к ужесточению международных санкций в минувшем 2021 году. И снова – безрезультатно. И вот,31 января, в понедельник, на заседании Палаты общин глава британского МИДа Лиз Трасс сказало о том, что готова новая редакция закона о санкциях, которая позволит Великобритании вводить санкции против любых российских персон и компаний, как-либо связанных с Кремлем. И такие изменения будут приняты уже 10 февраля.

«У нас нет никакой вражды с российским народом - мы лишь против политики, которую ведет его лидер. Настало время Кремлю отступить от края, заняться деэскалацией и начать содержательный диалог», - добавила Трасс.

Главный секретарь казначейства Великобритании Саймон Кларк заявил, что «новые санкции Лондона коснутся бизнеса и людей, имеющих тесные связи с Кремлем».

Сейчас, согласно принятому в 2019 году отдельному закону о санкциях против России за ее действия в отношении Украины, правительство Великобритании может вводить санкции только против людей и фирм, непосредственно причастных к агрессивным действиям. Именно это ограничение правительство и хочет снять, внеся в закон новые поправки.

В комментарии Sky News глава британского МИДа так прокомментировала новость: «Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью». Так что «путинским олигархам или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет спрятаться. Это то, что мы собираемся сделать в ближайшую неделю».

Трасс так же не исключила, что ужесточение санкций может включать конфискацию лондонской собственности российских олигархов в Великобритании. «Мы не будем вдаваться в подробности, кого именно и как мы будем атаковать санкциями», - предупредила она.

По далеко не полной информации внешнеполитического ведомства Великобритании, на данный момент в одном только Лондоне богатых русских «пустило корни» не менее 10 тысяч человек. Великобритания давно стала «тихой гаванью» для российского олигархата. И угроза конфискации зарубежной собственности для российских миллиардеров – «друзей Путина» - это далеко не пустой звук.

Не так давно The Sunday Times опубликовала ежегодный список 1 тысячи богатейших людей Британии. Список пестрит российскими фамилиями тех, кому принадлежит львиная доля российских богатств. Леонид Блаватник (15,2 млрд фунтов стерлингов), Алишер Усманов (13,4 млрд фунтов), Михаил Фридман (10,4 млрд фунтов), Игорь Шувалов (10,4 млрд фунтов), Олег Дерипаска (3,2 млрд фунтов), Евгений Швидлер (1,1 млрд фунтов), вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина (882 млн фунтов) и многие другие. Только стоимость недвижимости, которой сегодня владеют российские олигархи в Великобритании, эксперты оценивают в 1,1 млрд фунтов стерлингов. Именно бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко в 2014 совершил самую дорогую сделку на рынке недвижимости Великобритании, купив таунхаус Hanover Lodge за 120 млн фунтов. Многомиллионные сделки на рынке британской недвижимости в «исполнении» российских олигархов стали обыденностью.

Так, один из богатейших людей Великобритании Алишер Усманов проводит время «между своим домом в Хайгейте и особняком в Суррее». Олигарх живет на севере Лондона в Beechwood House, а также владеет Sutton Place, особняком Тюдоров — стоимость этих объектов оценивается в 100 млн фунтов стерлингов.

Олег Дерипаска наслаждается отдыхом в особняке за 50 млн на Belgrave Square, где недавно проходили обыски. А «отец пятерых детей Михаил Фридман называет своим домом Великобританию после покупки Athlone House в Северном Лондоне за 65 млн фунтов стерлингов в 2016 году», пишет газета Daily Mail.

Игорь Шувалов обитает в квартире стоимостью 11,4 миллиона фунтов: в скромном жилище имеется шесть спален и гостиная с видом на Темзу. Отели, особняки и офисы от известных архитекторов с мраморными полами и старинной мебелью XVIII века – визитная карточка преуспевающего «нового русского» из «клуба друзей Путина». «Друзья Путина» давно стали во главе практически всех крупнейших российских корпораций, «вымывая» бюджетные деньги из экономики России и аккумулируя их на зарубежных счетах. В том числе и в Великобритании.

Несмотря на заявление члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько о том, что угроза госпожи Трасс является «исключительно пиар-ходом», внесение изменений в санкционные законы Великобритании существенно «ударят» по благополучию российских олигархов. «Это очень тревожное заявление из Лондона. Не только для нас и наших компаний. Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона и повод для обеспокоенности международных финансовых и бизнес-структур», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Он также сказал, что, в случае, если Великобритания выполнит угрозу наложить ограничения на активы крупного российского бизнеса, Россия даст ответ, учитывающий национальные интересы. «Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры, и эти меры будут сформулированы исключительно с учетом наших собственных интересов, исходя из наших собственных интересов в случае, если это потребуется», – сказал Песков.

Песков понимает серьезность угрозы, ведь семья этого «типичного российского патриота» практически вся живет за границей. Жена – гражданка США, дочь – гражданка Франции, сын – гражданин Великобритании. И таких как он «патриотов» на самом «верху», в руководстве России сотни. И они прекрасно понимают, что под санкции их подводит «самый главный» кремлевский патриот.

Путин, благодаря проводимой ним агрессивной внутренней и внешней политике, давно стал «токсичным» для олигархического бизнеса и провластной верхушки самой России. Следуя за «вечным кормчим», они могут лишиться всех богатств и привилегий и оказаться вместо такого любимого ими Лондона или Ниццы в окруженном высоким забором международных санкций и отчуждения трудовом лагере имени В.В.Путина. Вряд ли такая перспектива их прельщает. Огромный «геопиратский» корабль тонет и Путин рискует остаться в одиночку на «мостике Кремля».