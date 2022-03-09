Бред сумасшедшего

В отличие от бывшего министра МИД РФ Козырева, обвиняющего Кремль в наглом нарушении всех международных норм, бежавший из Украины вместе с Януковичем бывший премьер-министр Украины Азаров активно пропагандирует войну и разжигает еще больше и без того пылающее пламя войны в Украину.

Похоже, что у Азарова заканчиваются деньги и он готов нести любую чушь, чтобы ему заплатил Кремль.

РИА Новости активно распространяет болезненный бред «предшественника», утверждающий, что именно НАТО планировало развязать Третью мировую войну с применением ядерного оружия против России, а ключевая роль в ее решении отводилась Киеву.

По его словам, НАТО планировало разместить в Украине 2 сухопутных, 1 морскую и 1 воздушную бригаду с возможностью несения ядерных боеголовок. Согласовать введение сил на Украину планировалось этим летом, а до конца года – спровоцировать конфликт с Россией с ядерным оружием, пишет Азаров.

План НАТО по Украине также предусматривал блокировку миротворцев в Приднестровье силами с территории Румынии и блокировку Калининграда с помощью польской армии, заявил экс-премьер.

Потерявший остатки разума Азаров утверждает, что именно ВСУ под руководством нацбатов готовились начать военную операцию на Донбассе 25 февраля 2022 года, а Путин (такой молодец!) буквально на сутки опередил планы Киева и Запада. За сутки до начала войны на уничтожение русскоязычного населения в Донбассе были приняты судьбоносные решения.

Россия решила навести в Украине порядок во избежание Третьей мировой и нападения на свою территорию, кроме того, в Украине готовили провокацию для уничтожения населения в ЛНР и ДНР, и «Путин спас сотни тысяч жизней», написал Азаров.

Похоже, этот подонок всерьез надеется на «победное» для России окончание войны и пытается померить на себя мундир «генерал-губернатора». Но единственное платье, которое светит Азарову даже в лучшем случае это полосатая работа военного преступника по приговору Гаагского трибунала.